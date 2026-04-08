Ночью БпЛА атаковали нефтебазу в Феодосии: после удара загорелись два резервуара, — соцсети

В Феодосии во временно оккупированном Крыму вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе после серии взрывов, которые слышали местные жители ночью. По предварительным данным, огонь охватил по меньшей мере два резервуара, а густой дым был виден за несколько километров от места инцидента.

Как сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", события разворачивались около часа ночи, когда жители услышали мощный взрыв в городе.

По информации очевидцев, перед взрывом в направлении Феодосии, со стороны Старого Крыма, пролетели по меньшей мере три беспилотника. Около 01:00 было зафиксировано попадание по нефтебазе, после чего возник пожар. Люди также сообщали о звуках стрельбы очередями и повторных взрывах в районе объекта.

В Феодосии во временно оккупированном Крыму вспыхнул масштабный пожар на нефтебазе Фото: Крымский ветер

Впоследствии стало известно, что огонь охватил два резервуара — один большой и один меньший. Пожар быстро усиливался, а пламя было видно даже с расстояния около 22 километров, в частности из Старого Крыма. А дым от возгорания оставался над городом и утром.

Кроме того, в публикациях паблика отметили, что морской нефтяной терминал в Феодосии является ключевым логистическим узлом для поставки топлива морским путем в Крым и временно оккупированных территорий юга Украины.

Более того, в районе пожара было перекрыто движение транспорта — ограничения касались участков улицы Федько, Геологической и Керченского шоссе, которые проходят вблизи нефтебазы. В то же время российские оккупационные власти Феодосии назвали инцидент "сложившейся ситуацией" и публично не подтвердили факт удара по объекту.

Масштабы пожара на нефтебазе в Феодосии Фото: Крымский ветер

По информации источников, подконтрольный Кремлю руководитель оккупированного Крыма Сергей Аксенов якобы получил указание ограничить разглашение деталей по поражению морского нефтяного терминала.

В Telegram-канале "Крым.Реалии" отмечают, что российские власти Феодосии пока не предоставляют официальных комментариев относительно события, а Министерство обороны РФ не сообщало о каких-либо атаках. Украинская сторона также пока не подтверждала нанесение удара.

Также в публикации отметили, что Генеральный штаб ВСУ определял его как стратегический узел обеспечения горюче-смазочными материалами. По данным автора, этот объект неоднократно становился целью атак во время полномасштабной войны. В частности, удары фиксировали 28 января 2026 года, а также в октябре 2025 и октябре 2024 годов. По имеющимся данным, за весь период войны было поражено 12 из 34 резервуаров терминала.

Напомним, что ранее, 5 апреля, один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — НОРСИ, который входит в структуру компании "Лукойл", прекратил работу после атаки беспилотника в Нижегородской области. В результате удара на предприятии вспыхнул пожар, были повреждены производственные мощности и энергетическая инфраструктура, что привело к полной остановке его деятельности.

Кроме этого, в отчете Института изучения войны (ISW) объясняли, что Россия не имеет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, средств перехвата дронов или других недорогих систем, чтобы отражать украинские воздушные атаки на объекты нефтеэкспорта.