Вночі БпЛА атакували нафтобазу у Феодосії: після удару загорілися два резервуари, — соцмережі

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі після серії вибухів, які чули місцеві жителі вночі. За попередніми даними, вогонь охопив щонайменше два резервуари, а густий дим було видно за кілька кілометрів від місця інциденту.

Як повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", події розгорталися близько першої години ночі, коли мешканці почули потужний вибух у місті.

За інформацією очевидців, перед вибухом у напрямку Феодосії, з боку Старого Криму, пролетіли щонайменше три безпілотники. Близько 01:00 було зафіксовано влучання по нафтобазі, після чого виникла пожежа. Люди також повідомляли про звуки стрілянини чергами та повторні вибухи в районі об’єкта.

У Феодосії в тимчасово окупованому Криму спалахнула масштабна пожежа на нафтобазі Фото: Крымский ветер

Згодом стало відомо, що вогонь охопив два резервуари — один великий і один менший. Пожежа швидко посилювалася, а полум’я було видно навіть із відстані близько 22 кілометрів, зокрема зі Старого Криму. А дим від загоряння залишався над містом і вранці.

Крім того, у публікаціях пабліку зауважили, що морський нафтовий термінал у Феодосії є ключовим логістичним вузлом для постачання пального морським шляхом до Криму та тимчасово окупованих територій півдня України.

Ба більше, у районі пожежі було перекрито рух транспорту — обмеження стосувалися ділянок вулиці Федька, Геологічної та Керченського шосе, які проходять поблизу нафтобази. Водночас російська окупаційна влада Феодосії назвала інцидент "складеною ситуацією" та публічно не підтвердила факт удару по об’єкту.

Масштаби пожежі на нафтобазі у Феодосії Фото: Крымский ветер

За інформацією джерел, підконтрольний Кремлю керівник окупованого Криму Сергій Аксьонов нібито отримав вказівку обмежити розголошення деталей щодо ураження морського нафтового термінала.

У Telegram-каналі "Крым.Реалии" зазначають, що російська влада Феодосії наразі не надає офіційних коментарів щодо події, а Міністерство оборони РФ не повідомляло про будь-які атаки. Українська сторона також поки що не підтверджувала нанесення удару.

Також у публікації зауважили, що Генеральний штаб ЗСУ визначав його як стратегічний вузол забезпечення паливно-мастильними матеріалами. За даними автора, цей об’єкт неодноразово ставав ціллю атак під час повномасштабної війни. Зокрема, удари фіксували 28 січня 2026 року, а також у жовтні 2025 та жовтні 2024 років. За наявними даними, за весь період війни було уражено 12 із 34 резервуарів термінала.

Нагадаємо, що раніше, 5 квітня, один із найбільших нафтопереробних заводів Росії — НОРСІ, який входить до структури компанії "Лукойл", припинив роботу після атаки безпілотника в Нижньогородській області. Унаслідок удару на підприємстві спалахнула пожежа, зазнали пошкоджень виробничі потужності та енергетична інфраструктура, що призвело до повної зупинки його діяльності.

Окрім цього, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) пояснювали, що Росія не має повністю розроблених або розгорнутих мобільних вогневих груп, засобів перехоплення дронів чи інших недорогих систем, щоб відбивати українські повітряні атаки на об'єкти нафтоекспорту.