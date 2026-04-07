Четвертий за величиною НПЗ Росії НОРСІ зупинив роботу після атаки українського дрона

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії – НОРСІ, що належить "Лукойлу", зупинив роботу після атаки українського дрона 5 квітня у Нижньогородській області. Після удару виникла пожежа, були пошкоджені виробничі об’єкти та електростанція, що змусило підприємство повністю припинити діяльність.

Тимчасове закриття нафтопереробного заводу НОРСІ додасть ще більшої невизначеності енергетичному сектору Росії, який постраждав від постійних українських атак, зокрема тих, що були спрямовані на її основні термінали експорту нафти на Чорному та Балтійському морях, повідомило інформаційне агентство Reuters.

Російська влада заявила в неділю, що нафтопереробний завод НОРСІ загорівся внаслідок атаки дрона. Губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін повідомив, що під час атаки було уражено два об'єкти заводу, а також пошкоджено електростанцію та кілька будинків.

За даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, "Лукойл" більше не пропонує продавати бензин, дизельне паливо чи мазут з цього нафтопереробного заводу, розташованого за 450 кмна схід від Москви. Джерела Reuters в галузі повідомили у вівторок, що поставки можуть бути призупинені до кінця місяця.

НПЗ НОРСІ, який також є другим за величиною виробником бензину в Росії, може переробляти 16 мільйонів метричних тонн нафти на рік, або близько 320 000 барелів на день.

Нагадаємо, що командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді підтвердив успішні удари українських дронів по російському порту Приморськ та НПЗ "Лукойла" у Кстово. За його словами, атаки здійснювали підрозділи СБС, зокрема "Птахи Мадяра" та інші підрозділи.

Раніше ми також інформували, що у Нижньогородській області РФ дрони атакували промислову зону, де розташований НПЗ "Лукойл". Після ударів виникла пожежа, яку супроводжувало сильне задимлення. Російська влада повідомляла про пошкодження об’єктів у регіоні.