Палає промзона: дрони уразили НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області РФ (відео)

У ніч на 5 квітня безпілотники атакували Нижньогородську область Росії, де після серії вибухів здійнялася пожежа у промисловій зоні. Також зафіксовано перебої з електрикою.

За попередніми даними, внаслідок атаки палає нафтопереробний завод компанії "Лукойл" у Кстово. Про це повідомили OSINT-канали.

"Кстово, промзона НПЗ "Лукойл", — йдеться у повідомленні, до якого прикріплені ймовірні кадри нічної атаки на місто.

Інший моніторинговий канал написав, що після ударів палає вся промислова зона ураженого НПЗ.

Офіційного підтвердження атаки дронів на НПЗ компанії "Лукойл" у Нижньогородській області на момент публікації не надходило. Російська влада заяв про ураження об'єкта та пожежі у місті не робила.

Російські Telegram-канали також пишуть про атаку на Кстово. На момент публікації повідомляється, що обстріл триває вже понад 2 години, за цей час очевидці нарахували щонайменше 20 вибухів.

"ППО відбиває вже третю хвилю БпЛА ЗСУ у Нижньогородській області", — йдеться у повідомленні.

Очевидці також підтвердили здіймання диму над одним із районів Кстово. На тлі атаки у місті спостерігаються перебої зі світлом.

Скриншот | росіяни нарахували щонайменше 20 вибухів у Кстово

Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Варто зауважити, що дрони, ймовірно, уразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". У 2023 році цей завод переробив 15,8 млн тонн нафти. Минулі атаки на підприємство відбувалися у січні, березні та липні 2025 року.

Нагадаємо, 4 квітня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів".

Також у ніч на 4 квітня у російському Тольятті безпілотники уразили одразу два великі хімічні підприємства.