"Були майже невразливі": українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів"

Сили безпілотних систем дотягнулися до двох хабів "Шахедів". Вони розташовані у Курській та Брянській областях Росії.

Сумісно з іншими підрозділами глибинного ураження СОУ вночі 4 квітня були відпрацьовано два хаби та пункти передполітної підготовки БПЛА "Шахед". Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

Порти, звідки по Україні запускають "Шахеди", знаходяться біля селища Навля Брянської області та на аеродромі Халино у Курській області.

"За одну ніч дістали обидва аеродроми, які до цього моменту були майже невразливі", — коментують удари OSINT-аналітики телеграм-каналу Exilenova+.

Які ще цілі уразили "Птахи Мадяра"

У ніч на 4 квітня бійці 9 батальону "Кайрос" 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" знищили багатофункціональну РЛС зі складу ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Донеччини. Зазначений радар, який розгортається протягом 5 хвилин, за 600 км виявляє гіперзвукові цілі, одночасно супроводжує до 100 цілей та наводить до 72 ракет.

"Токсична приблуда", — охарактеризував "Мадяр" російську РЛС.

Також в районі н.п. Зачатівка у ТОТ Донецької області була поцілена ЗРК "Тор", а біля н.п. Лозівський у ТОТ Луганської області знищена зенітна установка ЗУ-23-2.

Окрім того, були знищені декілька логістичних хабів та пунктів дислокації й зосередження живої сили тощо. Також дрони 1-го окремого центру безпілотних систем завітали до Тольятті, зауважив командувач СБС ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня у російському місті Тольятті Самарської області РФ прогриміла серія вибухів. Під атакою опинилися одразу два хімічні виробництва — "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот".

Фокус писав, що спецпідрозділ Lasar’s Group Національної гвардії України на Запорізькому напрямку знищив російський комплекс радіоелектронної боротьби "Палантин". Такий РЕБ коштує приблизно $20 мільйонів.