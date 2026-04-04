"Завод горить": у російському Тольятті безпілотники уразили два великі хімічні виробництва (відео)

У ніч на 4 квітня у російському місті Тольятті Самарської області РФ прогриміла серія вибухів і здійнялася пожежа. Під атакою опинилися одразу два хімічні виробництва росіян.

За непідтвердженою наразі інформацією, дрони уразили заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот". Про це повідомили OSINT-аналітики.

"Тольятті, під атакою два заводи — "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", — йдеться у повідомленні.

Аналітики також пишуть, що підприємство "Тольяттікаучук" атакували щонайменше 7 безпілотників. На місці удару здійнялася масштабна пожежа, кадри якої поширюють у мережі.

Про атаку на Тольятті російські Telegram-канали повідомили близько 02:00 години. Зазначалося, що у різних частинах міста чутно звуки вибухів, гул моторів у небі, а також видно яскраві спалахи. Очевидці писали, що видніється дим після кількох вибухів.

Пожежа на хімічному заводі у Тольятті, що здійнялася після атаки дронів

Перед цим в аеропорту Самари "Росавіація" запровадила обмеження на посадження та виліт літаків, ввівши план "Килим". Місцева влада оголосила про загрозу безпілотників у регіоні.

Офіційної інформації щодо ураження вищезгаданих об'єктів не надходило.

Варто зазначити, що завод "Тольяттікаучук" — одне з найбільших підприємств нафтохімічного комплексу Самарської області. Завод виробляє каучуки чотирьох марок, вуглеводневі фракції, продукти органічного синтезу, присадки автомобільних бензинів. Основна продукція заводу — синтетичні каучуки, які є сировиною для шин та широкого спектру гумотехнічних виробів.

На офіційному сайті виробництва вказано, що завод забезпечує своєю продукцією четверту частину всього російського ринку.

