"Завод горит": в российском Тольятти беспилотники поразили два крупных химических производства (видео)

В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремела серия взрывов и поднялся пожар. Под атакой оказались сразу два химических производства россиян.

По неподтвержденной пока информации, дроны поразили заводы "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот". Об этом сообщили OSINT-аналитики.

"Тольятти, под атакой два завода — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", — говорится в сообщении.

Аналитики также пишут, что предприятие "Тольяттикаучук" атаковали по меньшей мере 7 беспилотников. На месте удара поднялся масштабный пожар, кадры которого распространяют в сети.

Об атаке на Тольятти российские Telegram-каналы сообщили около 02:00 часов. Отмечалось, что в разных частях города слышны звуки взрывов, гул моторов в небе, а также видны яркие вспышки. Очевидцы писали, что виднеется дым после нескольких взрывов.

Пожар на химическом заводе в Тольятти, поднявшийся после атаки дронов

Перед этим в аэропорту Самары "Росавиация" ввела ограничения на посадку и вылет самолетов, введя план "Ковер". Местные власти объявили об угрозе беспилотников в регионе.

Официальной информации о поражении вышеупомянутых объектов не поступало.

Стоит отметить, что завод "Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области. Завод производит каучуки четырех марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки автомобильных бензинов. Основная продукция завода — синтетические каучуки, которые являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.

На официальном сайте производства указано, что завод обеспечивает своей продукцией четвертую часть всего российского рынка.

Напомним, что 3 апреля росСМИ сообщили об атаке дронов по заводу, который производит топливо и взрывчатку для ракет "Искандер".

Также в ночь на 3 апреля беспилотники атаковали Москву и ряд регионов РФ.