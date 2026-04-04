"Завод горит": в российском Тольятти беспилотники поразили два крупных химических производства (видео)
В ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремела серия взрывов и поднялся пожар. Под атакой оказались сразу два химических производства россиян.
По неподтвержденной пока информации, дроны поразили заводы "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот". Об этом сообщили OSINT-аналитики.
"Тольятти, под атакой два завода — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот", — говорится в сообщении.
Аналитики также пишут, что предприятие "Тольяттикаучук" атаковали по меньшей мере 7 беспилотников. На месте удара поднялся масштабный пожар, кадры которого распространяют в сети.
Об атаке на Тольятти российские Telegram-каналы сообщили около 02:00 часов. Отмечалось, что в разных частях города слышны звуки взрывов, гул моторов в небе, а также видны яркие вспышки. Очевидцы писали, что виднеется дым после нескольких взрывов.
Перед этим в аэропорту Самары "Росавиация" ввела ограничения на посадку и вылет самолетов, введя план "Ковер". Местные власти объявили об угрозе беспилотников в регионе.
Официальной информации о поражении вышеупомянутых объектов не поступало.
Стоит отметить, что завод "Тольяттикаучук" — одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса Самарской области. Завод производит каучуки четырех марок, углеводородные фракции, продукты органического синтеза, присадки автомобильных бензинов. Основная продукция завода — синтетические каучуки, которые являются сырьем для шин и широкого спектра резинотехнических изделий.
На официальном сайте производства указано, что завод обеспечивает своей продукцией четвертую часть всего российского рынка.
Напомним, что 3 апреля росСМИ сообщили об атаке дронов по заводу, который производит топливо и взрывчатку для ракет "Искандер".
Также в ночь на 3 апреля беспилотники атаковали Москву и ряд регионов РФ.