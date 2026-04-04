"Были почти неуязвимы": украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов"

Силы беспилотных систем дотянулись до двух хабов с "Шахедами". Они расположены в Курской и Брянской областях России.

Совместно с другими подразделениями глубинного поражения СОУ ночью 4 апреля были отработаны два хаба и пункты предполетной подготовки БПЛА "Шахед". Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

Порты, откуда по Украине запускают "Шахеды", находятся возле поселка Навля Брянской области и на аэродроме Халино в Курской области.

"За одну ночь достали оба аэродрома, которые до этого момента были почти неуязвимы", — комментируют удары OSINT-аналитики телеграм-канала Exilenova+.

Какие еще цели поразили "Птахи Мадяра"

В ночь на 4 апреля бойцы 9 батальона "Кайрос" 414 отдельной бригады "Птахи Мадяра" уничтожили многофункциональную РЛС из состава ЗРК С-400 "Триумф" на ВОТ Донецкой области. Указанный радар, который разворачивается в течение 5 минут, за 600 км обнаруживает гиперзвуковые цели, одновременно сопровождает до 100 целей и наводит до 72 ракет.

"Токсичная приблуда", — охарактеризовал "Мадяр" российскую РЛС.

Также в районе н.п. Зачатовка в ВОТ Донецкой области была поражена ЗРК "Тор", а возле н.п. Лозовской в ВОТ Луганской области уничтожена зенитная установка ЗУ-23-2.

Кроме того, были уничтожены несколько логистических хабов и пунктов дислокации и сосредоточения живой силы и тому подобное. Также дроны 1-го отдельного центра беспилотных систем посетили Тольятти, отметил командующий СБС ВСУ.

Напомним, в ночь на 4 апреля в российском городе Тольятти Самарской области РФ прогремела серия взрывов. Под атакой оказались сразу два химических производства — "Тольяттикаучук" и "КуйбышевАзот".

Фокус писал, что спецподразделение Lasar's Group Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении уничтожило российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин". Такой РЭБ стоит примерно $20 миллионов.