Четвертый по величине НПЗ России НОРСИ остановил работу после атаки украинского дрона

Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России — НОРСИ, принадлежащий "Лукойлу", остановил работу после атаки украинского дрона 5 апреля в Нижегородской области. После удара возник пожар, были повреждены производственные объекты и электростанция, что заставило предприятие полностью прекратить деятельность.

Временное закрытие нефтеперерабатывающего завода НОРСИ добавит еще большей неопределенности энергетическому сектору России, который пострадал от постоянных украинских атак, в частности тех, которые были направлены на ее основные терминалы экспорта нефти на Черном и Балтийском морях, сообщило информационное агентство Reuters.

Российские власти заявили в воскресенье, что нефтеперерабатывающий завод НОРСИ загорелся в результате атаки дрона. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что во время атаки были поражены два объекта завода, а также повреждены электростанция и несколько домов.

По данным Санкт-Петербургской международной товарной биржи, "Лукойл" больше не предлагает продавать бензин, дизельное топливо или мазут с этого нефтеперерабатывающего завода, расположенного в 450 км к востоку от Москвы. Источники Reuters в отрасли сообщили во вторник, что поставки могут быть приостановлены до конца месяца.

НПЗ НОРСИ, который также является вторым по величине производителем бензина в России, может перерабатывать 16 миллионов метрических тонн нефти в год, или около 320 000 баррелей в день.

Напомним, что командующий Сил беспилотных систем Роберт "Мадьяр" Бровди подтвердил успешные удары украинских дронов по российскому порту Приморск и НПЗ "Лукойла" в Кстово. По его словам, атаки осуществляли подразделения СБС, в частности "Птицы Мадьяра" и другие подразделения.

Ранее мы также информировали, что в Нижегородской области РФ дроны атаковали промышленную зону, где расположен НПЗ "Лукойл". После ударов возник пожар, который сопровождало сильное задымление. Российские власти сообщали о повреждении объектов в регионе.