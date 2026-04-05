"Бьем вербой и дронами": в СБС подтвердили удары по порту Приморск и "Лукойлу"

Украинские военные в ночь на 5 апреля нанесли удары по порту Приморск и НПЗ в Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Атаки осуществили подразделения Сил беспилотных систем.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди отметил бойцов первого отдельного центра Сил беспилотных систем, пилотов 9 батальона "Кайрос", 414 отдельного батальона "Птицы Мадьяра" и 413 отдельного полка "Рейд".

"Не мы бьем — верба бьет! Птицы СБС в ночь 5 апреля в очередной раз нанесли удары по порту Приморск "Транснефть" и нанесли благодатный визит в "Лукойл" в Кстово", — отметил "Мадьяр".

Он отметил. что НПЗ в Кстово — "ведущая нефтеналивная "Лукойла" — пропустила много дронов.

В то же время российские власти заявили о незначительном задымлении от обломков на НПЗ и о "безопасном выгорании" порта в Приморске.

Відео дня

Последствия ударов по портам РФ

4 апреля журналист Андрей Цаплиенко опубликовал российские отчеты о результате украинских ударов по портам "Приморск" и "Усть-Луга" в период с 23 по 26 марта.

В результате атак были выведены из строя нефтебазы №1 и №2 компании "Транснефть Порт Приморск", база "Славнефть-ЯНОС", база "Новатэк Усть Луга" и другие предприятия. Также сгорели два резервуара с нефтью по 50000 кубических метров компании "Транснефть Порт Приморск".

В морском порту "Приморск" были остановлены работы — там возникли пожары на причалах 1,2,8,9 и пожары на танкерах возле 2 и 4 причалов;

Также украинские беспилотники поразили один комплекс ПВО ВС РФ "Панцирь С1".

Напомним, 4 апреля командующий СБС ВСУ Роберт Бровди сообщил, что украинские дроны уничтожили в России две базы "Шахедов".

Также в ночь на 4 апреля в российском Тольятти беспилотники поразили сразу два крупных химических предприятия.