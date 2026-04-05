"Б'ємо вербою і дронами": у СБС підтвердили удари по порту Приморськ та "Лукойлу"

Українські військові в ніч на 5 квітня завдали ударів по порту Приморськ та НПЗ у Кстово "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Атаки здійснили підрозділи Сил безпілотних систем.

Командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді відзначив бійців першого окремого центру Сил безпілотних систем, пілотів 9 батальйону "Кайрос", 414 окремого батальйону "Птахи Мадяра" та 413 окремого полку "Рейд".

"Не ми бʼєм — верба бʼє! Птахи СБС в ніч 5 квітня вкотре завдали ударів по порту Приморськ "Транснефть" та нанесли благодатний візит до "Лукойлу" у Кстово", — зазначив "Мадяр".

Він наголосив. що НПЗ у Кстово — "провідна нафтоналивайка "Лукойлу" — пропустила багато дронів.

Водночас російська влада заявила про незначне задимлення від уламків на НПЗ та про "безпечне вигорання" порту в Приморську.

Наслідки ударів по портах РФ

4 квітня журналіст Андрій Цаплієнко опублікував російські звіти про результат українських ударів по портах "Приморськ" та "Усть-Луга" у період з 23 по 26 березня.

Внаслідок атак були виведені з ладу нафтобази №1 та №2 компанії "Транснефть Порт Приморск", база "Славнефть-ЯНОС", база "Новатек Усть Луга" та інші підприємства. Також згоріли два резервуари з нафтою по 50000 кубічних метрів компанії "Транснефть Порт Приморск".

У морському порту "Приморськ" були зупинені роботи — там виникли пожежі на причалах 1,2,8,9 та пожежі на танкерах біля 2 та 4 причалів;

Також українські безпілотники уразили один комплекс ППО ЗС РФ "Панцир С1".

Документи про атаки на порти Фото: ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Нагадаємо, 4 квітня командувач СБС ЗСУ Роберт Бровді повідомив, що українські дрони знищили у Росії дві бази "Шахедів".

Також у ніч на 4 квітня у російському Тольятті безпілотники уразили одразу два великі хімічні підприємства.