В РФ обурились ударам ЗСУ по нафтових об'єктах: скаржаться на неефективність ППО, — ISW

Росія не має повністю розроблених або розгорнутих мобільних вогневих груп, засобів перехоплення дронів чи інших недорогих систем, щоб відбивати українські повітряні атаки на об'єкти нафтоекспорту.

Через це російські військові блогери критикували неефективність російських систем ППО та наголошували на результативності українських ударів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що російський воєнний блогер, пов’язаний із Кремлем, заявив, що постійні українські удари по російських об’єктах "розтягують" російські сили ППО, оснащені зенітними ракетами, "до межі" та вичерпують боєприпаси "прискореними темпами". Він додав, що Росія не може просто "з повітря" виготовити "тисячі" ракет для систем ППО "Панцир".

"Військовий блогер зазначив, що ці обмеження роблять неефективними пропозиції російського інформаційного простору щодо збільшення виробництва ракет "земля-повітря" та систем ППО, і закликав російські сили адаптуватися до акценту, який робить Україна на мобільних вогневих групах, перехоплювальних дронах та системах акустичної розвідки", — йдеться у звіті.

Аналітики зазначили, що Росія не має повністю розроблених або розгорнутих мобільних вогневих груп, засобів перехоплення дронів чи інших недорогих систем, які можна використати для захисту від повторюваних масових ударів українських дронів по широко розкиданих цілях.

За повідомленнями, Кремль дозволив приватним підприємствам розробляти власні, ймовірно недорогі, засоби протидії дронам, але цілі, по яких наносять удари українські сили, схоже, не були належним чином захищені за допомогою таких технологій.

"Кампанія України з нанесення ударів на великі відстані, ймовірно, змусить російські сили перенаправити цінні ресурси та людські ресурси на заходи з протиповітряної оборони, відволікаючи їх від дій проти самої України", — пояснили в ISW.

На думку аналітиків, з огляду на перші спроби російських сил у сфері перехоплювачів дронів та обговорення мобільних вогневих груп, вони, ймовірно, з часом пристосуються, але захист багатьох великих, широко розкиданих об’єктів може й надалі залишатися для них складним завданням.

Нагадаємо, вранці 7 квітня дрони знову атакували порт Усть-Луга в Ленінградській області.

Фокус також писав про те, що четвертий за величиною НПЗ Росії НОРСІ зупинив роботу після атаки українського дрона.