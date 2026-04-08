В РФ возмутились ударам ВСУ по нефтяным объектам: жалуются на неэффективность ПВО, — ISW

Россия не имеет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, средств перехвата дронов или других недорогих систем, чтобы отражать украинские воздушные атаки на объекты нефтеэкспорта.

Из-за этого российские военные блогеры критиковали неэффективность российских систем ПВО и отмечали результативность украинских ударов, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что российский военный блогер, связанный с Кремлем, заявил, что постоянные украинские удары по российским объектам "растягивают" российские силы ПВО, оснащенные зенитными ракетами, "до предела" и исчерпывают боеприпасы "ускоренными темпами". Он добавил, что Россия не может просто "с воздуха" изготовить "тысячи" ракет для систем ПВО "Панцирь".

"Военный блогер отметил, что эти ограничения делают неэффективными предложения российского информационного пространства по увеличению производства ракет "земля-воздух" и систем ПВО, и призвал российские силы адаптироваться к акценту, который делает Украина на мобильных огневых группах, перехватывающих дронах и системах акустической разведки", — говорится в отчете.

Відео дня

Аналитики отметили, что Россия не имеет полностью разработанных или развернутых мобильных огневых групп, средств перехвата дронов или других недорогих систем, которые можно использовать для защиты от повторяющихся массовых ударов украинских дронов по широко разбросанных целях.

По сообщениям, Кремль разрешил частным предприятиям разрабатывать собственные, вероятно недорогие, средства противодействия дронам, но цели, по которым наносят удары украинские силы, похоже, не были должным образом защищены с помощью таких технологий.

"Кампания Украины по нанесению ударов на большие расстояния, вероятно, заставит российские силы перенаправить ценные ресурсы и человеческие ресурсы на мероприятия по противовоздушной обороне, отвлекая их от действий против самой Украины", — пояснили в ISW.

По мнению аналитиков, учитывая первые попытки российских сил в сфере перехватчиков дронов и обсуждения мобильных огневых групп, они, вероятно, со временем приспособятся, но защита многих крупных, широко разбросанных объектов может и в дальнейшем оставаться для них сложной задачей.

Напомним, утром 7 апреля дроны снова атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Фокус также писал о том, что четвертый по величине НПЗ России НОРСИ остановил работу после атаки украинского дрона.