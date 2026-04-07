Только начал перекачку нефти: дроны снова атаковали порт Усть-Луга в Ленинградской области

Беспилотники вновь атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 22 дрона. Но в соцсети появилось видео пожара в порту.

Издание Bloomberg только пятого апреля сообщало, что порт Усть-Луга на днях возобновил погрузку нефти после нескольких дней перебоев в работе. Дроны активно атакуют ключевой для экспорта порт Усть-Луга с 25 марта 2026 года. Известно, что в результате ударов были повреждены три нефтяных танкера, несколько резервуаров с топливом, причалы и инфраструктура "Новатэка". Фокус собрал все, что известно о новой атаке на российский порт Усть-Луга.

Мониторинговые каналы Supernova+ и Exilenova+ сообщили, что порт Усть-Луга был атакован с пяти утра. Генштаб ЗСУ атаку пока не комментировал.

При этом Минобороны РФ отчиталось о 45 сбитых украинских беспилотниках в ночь на седьмое апреля.

А губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что были сбиты не менее 22 беспилотников. О последствиях атак он не сообщил.

Ранее сообщалось, что пять атак на Приморск и Усть-Лугу с начала прошлой недели стоили российским экспортерам энергоресурсов около 970 млн долларов доходов за неделю до 29 марта.

На Приморск и Усть-Лугу приходится более 40% российских мощностей по морскому экспорту сырой нефти. По данным представителя западной службы безопасности, только в Приморске в результате атак сгорело нефти на сумму 200 миллионов долларов. Нефтетрейдеры отметили, что глобальные последствия наиболее явно проявились на рынке нафты — нефтехимического продукта, который используется в качестве сырья для производства пластмасс. Согласно данным Argus, с начала войны цены на нафту в Азии выросли вдвое.

Усть-Луга поставляет около 8% мирового объема нафты. По данным Argus, после атак в последнюю неделю марта экспорт этого продукта сократился примерно на 70%.

Также атакован порт в Новороссийске, там возник сильный пожар. Кроме того, атаке подвергся завод АО "Минудобрения" — крупное химическое предприятие.

