Появились фото с последствиями попадания по Усть-Луге: есть новые повреждения терминала

В течение недели состоялось пять атак дронов на российский порт Усть-Луги в Ленинградской области, и во время последнего удара вновь загорелось в районе нефтяного терминала, установили OSINTеры. На фото с места событий — столб дыма, который видят за несколько километров, и открытые языки огня на территорию стратегического предприятия РФ. Что показали новые фото с точки поражения в Усть-Луге 31 марта?

В сети появились фото на трассе А-180 под Усть-Лугой, на котором видно дым в направлении порта, говорится в Telegram-канале росСМИ Astra. В кадр попала транспортная развязка, расположенная к югу от стратегического объекта РФ. OSINTеры медиа провели геолокацию фото с привязкой к местности и подтвердили, что украинские дроны и на этот раз, уже в пятый раз, попали по нефтяному терминалу.

Медиа опубликовало изображение с геолокацией и напомнило, что в ночь на 31 марта по региону ударило 38 дронов РФ. Как заявил губернатор Александр Дрозденко, получили ранения три человека. Ко всему, после атаки 29 марта в порту получили повреждения три резервуара с топливом, причал и насосные установки "Новатека", говорится в заметке Astra. Заметим, "Росавиация" уточнила, что местный аэропорт "Пулково" был закрыт с 22:55 30 марта до 7:16 31 марта.

Фото: Astra

В мониторинговом Telegram-канале Supernova+ опубликовали фото горящего терминала с другого ракурса. На фото — две очага возгорания на территории порта Усть-Луга: OSINTеры еще не сообщили точные координаты нового поражения.

Отметим, Фокус отыскал координаты предыдущих ударов дронов по порту Усть-Луги. Видим, что новый удар пришелся на примерно ту же территорию. Ко всему на Google maps указано, что рядом расположена железнодорожная эстакада для разгрузки поездов и Пункт технического обслуживания локомотивов (ПТОЛ), который также мог получить повреждения.

Фото: Google Maps

Отметим, утром 31 марта стало известно о новой атаке дронов на Усть-Лугу. При этом Минобороны РФ подтвердило атаку 92 украинских БпЛА, из которых, согласно заявлению Дрозденко, до Санкт-Петербурга долетело 39 штук. Украинское командование пока не подтверждало атаку.

Между тем ранее медиа писали о дронах ВСУ, которые могли бы достать до российских портов на Балтике. Среди прочего, в сети отыскали изображение с дроном с дельтаобразным крылом, который заметили в Ленинградской области: Украина имеет такую разработку, известную под названием "Батяр" (летит на 800 км). Кроме того, в небе заметили летающее устройство, похожее на самолет А-22. Согласно сообщению в канале сил сопротивления "Николаевский Ванек", самолет сделали беспилотным и могли отправить на российскую цель.

Напоминаем, во время одной из атак по РФ под удар попал корабль в порту Выборга. Кроме того, загорелся НПЗ в городе Кириши, который работает на порт Усть-Луги.