З'явились фото з наслідками влучання по Усть-Лузі: які нові пошкодження терміналу
Протягом тижня відбулось п'ять атак дронів на російський порт Усть-Луги у Ленінградській області, і під час останнього удару знов загорілось в районі нафтового термінала, встановили OSINTери. На фото з місця подій — стовп диму, який бачать за кілька кілометрів, та відкриті язики вогню на територію стратегічного підприємства РФ. Що показали нові фото з точки ураження в Усть-Лузі 31 березня?
У мережі з'явились фото на трасі А-180 під Усть-Лугою, на якому видно дим у напрямку порту, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Astra. У кадр потрапила транспортна розв'язка, розташована на південь від стратегічного об'єкта РФ. OSINTери медіа провели геолокацію фото з прив'язкою до місцевості і підтвердили, що українські дрони й цього разу, вже вп'яте, влучили по нафтовому терміналу.
Медіа опублікувало зображення з геолокацією та нагадало, що в ніч на 31 березня по регіону вдарило 38 дронів РФ. Як заявив губернатор Олександр Дрозденко, отримали поранення троє людей. До всього, після атаки 29 березня у порту отримали пошкодження три резервуари з паливом, причал і насосні установки "Новатєка", ідеться у дописі Astra. Зауважмо, "Росавіація" уточнила, що місцевий аеропорт "Пулково" був закритий з 22:55 30 березня до 7:16 31 березня.
У моніторинговому Telegram-каналі Supernova+ опублікували фото палаючого терміналу з іншого ракурсу. На фото — дві чтоки займання на території порту Усть-Луга: OSINTери ще не повідомили точні координати нового ураження.
Вибухи у РФ — атака дронів на Усть-Лугу
Зазначимо, Фокус відшукав координати попередніх ударів дронів по порту Усть-Луги. Бачимо, що новий удар припав на приблизно ту ж територією. До всього на Google maps вказано, що поруч розташована залізнична естакада для розвантаження потягів та Пункт технічного обслуговування локомотивів (ПТОЛ), який також міг отримати пошкодження.
Зазначимо, зранку 31 березня стало відомо про нову атаку дронів на Усть-Лугу. При цьому Міноборони РФ підтвердило атаку 92 українських БпЛА, з яких, відповідно до заяви Дрозденка, до Санкт-Петербурга долетіло 39 штук. Українське командування поки не підтверджувало атаку.
Тим часом раніше медіа писали про дрони ЗСУ, які могли б дістати до російських портів на Балтиці. Серед іншого, у мережі відшукали зображення з дроном з дельтаподібним крилом, який помітили у Ленінградській області: Україна має таку розробку, відому під назвою "Батяр" (летить на 800 км). Крім того, у небі помітили літаючий пристрій, схожий на літак А-22. Згідно з повідомлення у каналі сил спротиву "Миколаївський Ваньок", літак зробили безпілотним та могли відправити на російську ціль.
Нагадуємо, під час однієї з атак по РФ під удар потрапив корабель в порту Виборга. Крім того, загорівся НПЗ у місті Кіріши, який працює на порт Усть-Луги.