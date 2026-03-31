З'явились фото з наслідками влучання по Усть-Лузі: які нові пошкодження терміналу

Протягом тижня відбулось п'ять атак дронів на російський порт Усть-Луги у Ленінградській області, і під час останнього удару знов загорілось в районі нафтового термінала, встановили OSINTери. На фото з місця подій — стовп диму, який бачать за кілька кілометрів, та відкриті язики вогню на територію стратегічного підприємства РФ. Що показали нові фото з точки ураження в Усть-Лузі 31 березня?

У мережі з'явились фото на трасі А-180 під Усть-Лугою, на якому видно дим у напрямку порту, ідеться у Telegram-каналі росЗМІ Astra. У кадр потрапила транспортна розв'язка, розташована на південь від стратегічного об'єкта РФ. OSINTери медіа провели геолокацію фото з прив'язкою до місцевості і підтвердили, що українські дрони й цього разу, вже вп'яте, влучили по нафтовому терміналу.

Медіа опублікувало зображення з геолокацією та нагадало, що в ніч на 31 березня по регіону вдарило 38 дронів РФ. Як заявив губернатор Олександр Дрозденко, отримали поранення троє людей. До всього, після атаки 29 березня у порту отримали пошкодження три резервуари з паливом, причал і насосні установки "Новатєка", ідеться у дописі Astra. Зауважмо, "Росавіація" уточнила, що місцевий аеропорт "Пулково" був закритий з 22:55 30 березня до 7:16 31 березня.

Фото: Astra

У моніторинговому Telegram-каналі Supernova+ опублікували фото палаючого терміналу з іншого ракурсу. На фото — дві чтоки займання на території порту Усть-Луга: OSINTери ще не повідомили точні координати нового ураження.

Зазначимо, Фокус відшукав координати попередніх ударів дронів по порту Усть-Луги. Бачимо, що новий удар припав на приблизно ту ж територією. До всього на Google maps вказано, що поруч розташована залізнична естакада для розвантаження потягів та Пункт технічного обслуговування локомотивів (ПТОЛ), який також міг отримати пошкодження.

Фото: Google Maps

Зазначимо, зранку 31 березня стало відомо про нову атаку дронів на Усть-Лугу. При цьому Міноборони РФ підтвердило атаку 92 українських БпЛА, з яких, відповідно до заяви Дрозденка, до Санкт-Петербурга долетіло 39 штук. Українське командування поки не підтверджувало атаку.

Тим часом раніше медіа писали про дрони ЗСУ, які могли б дістати до російських портів на Балтиці. Серед іншого, у мережі відшукали зображення з дроном з дельтаподібним крилом, який помітили у Ленінградській області: Україна має таку розробку, відому під назвою "Батяр" (летить на 800 км). Крім того, у небі помітили літаючий пристрій, схожий на літак А-22. Згідно з повідомлення у каналі сил спротиву "Миколаївський Ваньок", літак зробили безпілотним та могли відправити на російську ціль.

Нагадуємо, під час однієї з атак по РФ під удар потрапив корабель в порту Виборга. Крім того, загорівся НПЗ у місті Кіріши, який працює на порт Усть-Луги.