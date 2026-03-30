В Усть-Луге прекратил работу порт после четвертой атаки БпЛА: горит 60 тысяч тонн керосина, — медиа

В ночь на 29 марта состоялась четвертая атака дронов на нефтяные порты в Ленинградской области Российской Федерации, и порт Усть-Луга прекратил работу, написало росСМИ Astra. На видео с места поражения — километровый столб дыма, который поднимается над стратегическим объектом РФ. Насколько серьезны повреждения в балтийском порту РФ, по которому серийно били украинские дроны?

В результате украинской воздушной атаки в РФ не работает портовая инфраструктура, говорится в сообщении росСМИ в Telegram-канале. Под удар попали оборудования компаний "Усть-Луга Ойл", "Новатэк" и "Портэнерго". Согласно данным журналистов, повреждены три резервуара различного назначения. В одном, который принадлежит "Усть-Луга Ойл", хранили 30 тысяч тонн мазута, а в других двух, компании "Новатэк", — по 30 тыс. тонн авиакеросина и легкого топлива. Ко всему, дроны разрушили насосные установки. Кроме того, серьезные повреждения получили причалы "Портэнерго", к которым швартовались танкеры теневого флота РФ для загрузки нефтью.

"Работа порта была приостановлена", — заверило росСМИ, добавив, что для тушения пожара россияне привлекли два пожарных поезда.

Российские журналисты также напомнили последствия прилетов в ночь на 25 марта. В частности, дроны Украины попали по трем танкерам, по пяти резервуарам с горючим, по трем причалам и по оборудованию "Новатэк". Ко всему, агентство Reuters 26 марта написало, что Киришский НПЗ, по которому шла нефть в Усть-Лугу, также прекратил работу после атаки дронов.

Взрывы в РФ — детали удара по Усть-Луге

Отметим, Фокус писал о серии взрывов в РФ, когда было шумно в российских балтийских портах в Ленинградской области. Первый удар произошел 23 марта — дроны ударили по Приморску: на месте событий сняли горящие резервуары с горючим, над которыми поднимались облака черного дыма.

Во время следующих атак под удар попал порт Усть-Луга — это произошло 25 марта, 27 марта, 29 марта. Во всех трех случаях дроны попали по нефтяному терминалу порта: некоторые прилеты произошли посреди оборудования для прокачки нефти, некоторые — по резервуарам. Кроме того, 25 марта БпЛА добрались до Выборга и попали по патрульному кораблю "Пурга", который потенциально мог стать носителем "Калибров". Ко всему, Приморск еще раз попал под удар беспилотников — это произошло 27 марта. Во всех случаях местные власти отчитывались о сбитии 50-60 БпЛА и говорили о падении обломков на территории промышленных предприятий.

Еще одна цель украинских дронов — нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез". Попадание по российскому стратегическому предприятию состоялось 25 марта: месторасположение цели — на расстоянии 800-900 км от границ Украины.

Взрывы в РФ — попадание в Усть-Луге, Приморске, Выборге, Кирише 23-29 марта Фото: Google Maps

Украинское командование не сообщало, какое средство поражения отработало по нефтяным предприятиям РФ в марте 2026 года на берегу Балтийского моря. Впрочем, в сети появились фото самолета А-22, который превратили в беспилотник и отправили бомбить противника.

Напоминаем, 30 марта стало известно о новой серии взрывов в РФ: было громко в районе химзавода в Тольятти в Самарской области.