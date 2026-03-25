В РФ пылает "Новатэк" в Усть-Луге и судостроительный завод в Выборге: последствия атаки БпЛА (видео)

В ночь на 25 марта дроны Украины пролетели 400 и 500 км и добрались до двух портов Российской Федерации на берегу Балтийского моря, свидетельствуют данные OSINTеров. Под удар попал завод "Новатэк" по переработке нефтяного конденсата в Усть-Луге и Выбогский судостроительный завод. Какие последствия попадания беспилотников по двум стратегическим объектам РФ?

На видео с места попадания в Усть-Луге фигурируют два гигантских резервуара в порту и поврежденное оборудование "Новатэк", показали кадры Telegram-канала Exilenova+. Балтийский порт РФ ежедневно экспортировал 650 тыс. баррелей нефти и 150 тыс. баррелей газового конденсата. Точка попадания — посреди площадки площадью около 1 кв. км, на которой возвышаются 60 цистерн разного размера. При этом об инциденте стало известно около 3 часов 25 марта и на видео не слышно работы средств ПВО РФ.

В Telegram-канале OSINTера Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ указано, что БпЛА ударили в точку с координатами 59.711272847270244, 28.434770374426037. Также отмечается, что 25 марта произошел не первый удар по заводу ПАО "Новатэк-Усть-Луга", которое отгружает российскую нефть и перерабатывает газовый конденсат.

Відео дня

Еще одна точка удара дронов расположена севернее Усть-Луги. В канале Exilenova+ написали, что горит порт в Выборге: на фото с места событий — черный столб дыма. Кроме того, появились кадры с поврежденным кораблем. По очертаниям судна OSINTеры установили, что может идти речь о патрульном ледоколе "Пурга" проекта 23550 (шифр "Ермак"), который строили для пограничников в структуре ФСБ РФ. "Пурга" стояла на причале Выборгского судостроительного завода, который, вероятно, также попал под удар БпЛА, отметили аналитики. Медиа "Милитарный" уточнило, что оружие патрульного корабля — артустановка АК-176МА, две зенитные артустановки АК-306М, четыре пулемета и ПЗРК. Также выяснилось, что завод имел заказ на два таких судна, и одно из них получило повреждения.

Взрывы в РФ — поврежден патрульный корабль проекта "Пурга" Фото: Exilenova+

Взрывы в РФ — дым над портом Выборга 25 марта Фото: Exilenova+

Минобороны РФ утром 25 марта отчиталось о сбитии 359 дронов Украины, которые были замечены над 13 российскими регионами и над ВОТ Крыма: сколько долетели до Санкт-Петербурга, не уточняется. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что над регионом якобы успешно сбили все 33 дрона Украины. При этом он подтвердил, что горит порт Усть-Луги. Генштаб ВСУ пока не подтвердил поражение двух стратегических объектов на берегу Балтийского моря. Обе точки удара — на расстоянии более 500 км от Украины (по прямой).

Взрывы в РФ — точки ударов БпЛА 25 марта Фото: Google Maps

Отметим, Фокус писал о взрывах в РФ и о чрезвычайных происшествиях в российских портах на Балтийском побережье. Один из таких ударов произошел 23 марта. В росСМИ сообщили о громких звуках со стороны нефтяного терминала порта Приморска, а на видео показали черные облака дыма, которые поднимались над резервуарами. Через несколько часов Генштаб ВСУ подтвердил атаку дронов на Приморск и объяснили, что таким способом Украина уменьшает способности РФ продолжать войну. OSINTеры проанализировали спутниковые фото с места инцидента и заявили, что произошли попадания по четырем резервуарам: на изображении — цистерны диаметром 60 м.

Предыдущая яркая атака состоялась в августе 2025 года — пылали нефтяные терминалы Усть-Луги завода "Новатэк", которые повторно пострадали от удара 25 марта.

Напоминаем, 25 марта отмечают День СБУ, а данные расследователей показывают, что удары на нефтяную инфраструктуру РФ реализуют дроны и специалисты именно этого подразделения Сил обороны.