Удар украинских дронов на месяцы вывел из строя завод "Новатэка" в Усть-Луге

Российский нефтепродуктовый терминал в поселке Усть-Луга рядом с Санкт-Петербургом в сентябре будет работать в половину мощности из-за повреждения трубопровода.

Российский нефтяной экспортный терминал компании "Новатэк" в 110 км от Санкст-Петербурга будет работать с производительностью около 350 000 баррелей в сутки, что составляет примерно половину его обычной мощности, после повреждения трубопроводной инфраструктуры в результате атак украинских беспилотников, сообщили Reuters два источника в отрасли.

Проблемы в Усть-Луге усугубились после ударов беспилотников по насосной станции "Унеча" в Брянской области России в начале августа. Унеча — ключевой транзитный пункт для сырой нефти, направляемой в Усть-Лугу.

Также проблемы затронули поставки газа по трубопроводу "Дружба", снабжающему Беларусь, Словакию и Венгрию. Впрочем, Словакия заявила 28 августа, что первоначальные поставки по трубопроводу возобновлены в тестовом режиме.

Источники не уточнили, какой именно трубопровод был поврежден, но подтвердили, что ведутся ремонтные работы, при этом четких сроков полного восстановления нет.

По словам источников, снижение пропускной способности Усть-Луги приведет к перенаправлению объемов нефти в российские порты Приморск и Новороссийск. Это может помочь ограничить экспортные потери.

Российские власти публично не комментировали масштабы ущерба или его влияние на графики экспорта.

Монополист "Транснефть", эксплуатирующий российские трубопроводы и нефтяной терминал, отказался от комментариев.

Напомним, сообщения об атаках на объект "Новатэка" в Усть-Луге появились на фоне новостей о задержках рейсов в аэропорту "Пулково" 24 августа.

Также Фокус писал, что в течение августа 2025 года силы обороны Украины нанесли более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Осталось атаковать еще 2-3 основных предприятия.