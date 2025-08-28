"Минус" 12 НПЗ за две недели: какие нефтеперерабатывающие заводы РФ осталось взорвать (карта)

Осталось еще несколько заводов, которые могут атаковать Силы беспилотных систем. Всего за месяц зафиксировано 12 результативных атак.

В течение августа 2025 года силы обороны Украины нанесли более 10 результативных ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Осталось атаковать еще 2-3 основных предприятия. Об этом пишут аналитики Defence Express.

Аналитики напомнили, что 28 августа украинские операторы дронов успешно атаковали два нефтеперерабатывающих завода на территории РФ. В результате ударов по НПЗ в РФ нефтепереработка сократилась на 4,7% за одну ночь. Успешные атаки совершили бойцы 14-го полка СБС, попав по Куйбышевскому НПЗ в Самаре, а также Афипскому НПЗ в Краснодарском крае. Имеющиеся кадры с места событий говорят о крайне масштабном пожаре, охватившем нефтеперерабатывающий завод в Самаре в результате ударов, которые были нанесены дронами "Лютый".

"Результативные атаки этих двух нефтеперерабатывающих комплексов означает то, что Украина успешно завершает методическое выбивание всех основных НПЗ РФ на дальности около 1000 км", — отметили аналитики.

В течение августа на территории РФ украинские дроны делали налеты на территории РФ:

2 августа: Рязанский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ;

7 августа: Афипский НПЗ;

10 августа: Саратовский НПЗ;

13 августа: Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

15 августа: Сызранский НПЗ;

19 августа: Волгоградский НПЗ ("Лукойл-Волгограднефтепереработка");

24 августа: Сызранский НПЗ и Новошахтинский НПЗ;

25 августа: Ильский НПЗ;

28 августа: Куйбышевский НПЗ (в Самаре) и Афипский НПЗ.

На Defence Express назвали НПЗ, до которых могут достать СБС. В частности, аналитики отметили, что рядом с "Алабугой", где россияне собирают "Шахеды", и куда достают украинские дроны, расположен нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, что рядом с Набережными Челнами — туда последний раз дроны были 11 февраля 2025 года.

Также с 14 марта, не горел НПЗ в Туапсе на берегу Черного моря к северу от Сочи. Еще есть НПЗ в самой Москве — Капотня, заводы под Орлом и Калугой, а также в самом Краснодаре.

Удары по НПЗ — карта попаданий СБС ВСУ 2-28 августа Фото: Defense Express

"В целом ситуация с ударами по российским НПЗ в течение этого месяца довольно иллюстративная. Более того методическая, потому что некоторые объекты поражаются повторно для достижения желаемого результата. Кроме того, это только удары по НПЗ, а в прицеле украинских дальнобойных атак еще инфраструктура нефтепроводов, нефтебазы и другие объекты", — отметили аналитики Defence Express.

Удары по НПЗ — детали атак

2 августа украинские дроны атаковали Новокуйбышевский НПЗ. В частности, попали в дорогостоящую установку ЭЛОУ АВТ-11. Ее восстановление займет много времени.

Также 2 августа был атакован один из крупнейших в России НПЗ — Рязанский НПЗ. В результате атаки он был вынужден остановить 2 установки.

7 августа был атакован Афипский НПЗ, который россияне со всех сторон окружили установками противовоздушной обороны. Несмотря на это дроны СБС смогли долететь до цели.

14 августа беспилотники Сил обороны Украины совершили налет на Волгоградский НПЗ. В результате атаки произошла утечка нефтепродуктов, а также поднялись пожары.