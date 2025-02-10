Украинские дроны поразили Афипский НПЗ, который "охраняет" зенитная бригада РФ, — Defense Express

Соседство Афипского НПЗ в Краснодарском крае с зенитной бригадой, на вооружении которой должны были бы быть комплексы "Бук-М2" и новейшие "Бук-М3", не спасло предприятие от ударов, отметили аналитики.

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В ночь на 10 февраля Силы обороны Украины осуществили очередной дальнобойный удар по территории РФ. Одной из ключевых целей атаки стал Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который стоит вплотную к пункту постоянной дислокации 90-й зенитной ракетной бригады РФ. На это обратили внимание в Defense Express.

Аналитики отметили, что фактически этот завод находится "под защитой" российских сил ПВО, что делает его поражение еще более символичным.

90-я зенитная ракетная бригада имеет на вооружении современные комплексы "Бук-М2", а с 2020 года начала получать новейшие "Бук-М3". Однако текущее состояние этой бригады, а также реальное количество и боеспособность этих ЗРК в 2025 году остаются неизвестными.

Промышленно-логистическая площадка Афипского нефтеперерабатывающего завода (красным) и позиции 90-й бригады (синим) Фото: Defense Express

Афипский НПЗ имеет проектную мощность в 6,25 млн тонн нефти в год и играет стратегическую роль в снабжении топливом российских войск. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО, это один из важнейших объектов топливной инфраструктуры РФ, превышающий по значимости многие другие нефтеперерабатывающие заводы. При этом точная степень повреждений НПЗ пока неизвестна.

Российские силы противовоздушной обороны не смогли защитить предприятие. Официальные заявления Минобороны РФ сообщили о "перехвате и уничтожении" 15 украинских беспилотников, из которых семь якобы были сбиты над Краснодарским краем. Однако такая цифра выглядит значительно скромнее на фоне предыдущих отчетов россиян, в которых они регулярно заявляют об уничтожении более сотни дронов за одну атаку, отметили в Defense Express.

Напомним, 5 февраля россияне потеряли 60 тонн нефти, которая хранилась на нефтебазе компании "Албашнефть" в Краснодарском крае в результате атаки ВСУ.

По данным Welt, в январе 2025 года украинские дроны попали по 20 нефтеперерабатывающим заводам в РФ.