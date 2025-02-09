"Минус" 60 тонн нефти: спутник показал состояние нефтебазы "Албашнефть" после удара по НПЗ (фото)

5 февраля украинские средства поражения полностью выжгли один из девяти крупных резервуаров в Краснодарском крае РФ. Чтобы достать до цели, им пришлось пролететь 100 км над оккупированной территорией.

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Россияне потеряли 60 тонн нефти, которая хранилась на нефтебазе компании "Албашнефть" в Краснодарском крае Российской Федерации (РФ). В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военные объекты РФ полностью выгорел один резервуар и поврежден соседний. О последствиях атаки 5 февраля свидетельствуют спутниковые фото, которые издание "Радио Свобода. Россия" опубликовало в Telegram-канале.

В заметке размещены два спутниковых фото нефтебазы компании "Албашнефть", расположенных на северо-западных окраинах села Новоминское Краснодарского края РФ. Спутник зафиксировал ситуацию до и после атаки средств поражения ВСУ, которая состоялась в ночь на 5 февраля. Указано, что видят два резервуара с горючим, поврежденных в результате удара. Один резервуар, на 60 тонн нефти, вероятно, пострадал больше. Второй, в котором хранилось такое же количество дизельного топлива, — меньше, написало издание.

На фото со спутника видно нефтебазу до атаки ВСУ. Можно насчитать суммарно 11 резервуаров разного размера: девять — больших слева вверху, два меньших — справа внизу. На втором фото — эта же местность, но после инцидента. Видим черную пропасть вместо большего резервуара. Соседние — целые, но нижний, как видно, едва почернел с одной стороны. Издание не указало, а на изображениях не разглядеть, какая дата снимков.

Удар по РФ 5 февраля — нефтебаза "Албашнефть" до атаки ВСУ Фото: Радио Свобода Удар по РФ 5 февраля — нефтебаза "Албашнефть" до после ВСУ Фото: Радио Свобода

На карте боевых действий проекта DeepState можно отыскать точку, до которой добрались средства поражения ВСУ. Точка — почти в 300 км от линии фронта. Чтобы средство поражения добралось до нефтебазы, дрон или ракета должны пролететь над местностью, оккупированной россиянами, над Краснодарским краем РФ, и никакие средства противовоздушной обороны их не остановили.

Удар по РФ 5 февраля — расстояние до нефтебазы в Новоминском на Кубани Фото: DeepState

Удар по РФ 5 февраля — детали

Отметим, Фокус писал о налете дронов на нефтебазу "Албашнефть" на Кубани, которая произошла в ночь на 5 февраля. Местное население в соцсетях опубликовало кадры масштабного пожара, который начался после удара. Кроме того, на одной из записей в кадр попал летающий объект, который с силой ударил по резервуару. При этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что дрон попал по цистернам, в которых почти не было горючего. По его словам, никаких серьезных последствий вроде бы не было, хотя на преодоление последствий и вызвали 55 пожарных.

Напоминаем, Генштаб ВСУ 6 февраля сообщил, что украинские средства поражения ударили по полигону в Приморско-Ахтарске, с которого каждую ночь ВС РФ запускают "Шахеды" по Украине. Между тем 8 февраля в Москве загорелся "Электрозавод", на территории которого находилось около 50 человек — взрослых и детей.