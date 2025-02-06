Генштаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома "Приморско-Ахтарский" в России: детали

Именно с этого аэродрома в Краснодарском крае ВС РФ атакуют украинские города дронами "Шахед".

Related video

В Краснодарском крае России в ночь на 6 февраля был поражен военный аэродром "Приморско-Ахтарский". На объекте были слышны взрывы и начался пожар. Удары нанесли подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины. Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Взрывы в Приморско-Ахтарске

В военном ведомстве отметили, что военный аэродром "Приморско-Ахтарский" является объектом оперативного базирования авиационных средств.

"Используется для хранения, подготовки и пусков БпЛА типа "Shahed" по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей", — рассказали в Генштабе ВСУ.

Было подтверждено попадание и взрывы в районе цели, а затем возник пожар, что подтвердили и жители города Приморско-Ахтарск, которые снимали видео из окон.

Военные также добавили, что результаты поражения уточняются.

Взрывы в Приморско-Ахтарске

В Генштабе отметили, что удары по объектам, задействованным в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины и терроре гражданского населения — будут продолжаться.

"Дальше будет... Слава Украине!" — говорится в публикации.

Взрывы в Приморско-Ахтарске

Ранее сообщалось, что в российском городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края, который расположен на побережье Азовского моря, прогремели взрывы. Это произошло накануне вечером, 5 февраля.

В сети были обнародованы многочисленные видео, снятые местными жителями. На кадрах был виден дым, звучали сирены и был слышен звук, похожий на работу мотора БПЛА.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко рассказал, что прилет был в районе аэродрома Приморско-Ахтарска, где располагается один из складов с "Шахедами".

Напомним, 5 февраля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о ночной атаке беспилотников. В соцсетях обнародовали кадры пожара на местной нефтебазе.