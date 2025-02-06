Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому "Приморсько-Ахтарський" в Росії: деталі

Саме із цього аеродрому в Краснодарському краї ЗС РФ атакують українські міста дронами "Шахед".

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У Краснодарському краї Росії у ніч проти 6 лютого був уражений військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський". На об'єкті було чути вибухи і почалась пожежа. Удари завдали підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України. Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Вибухи у Приморсько-Ахтарську

У військовому відомстві зазначили, що військовий аеродром "Приморсько-Ахтарський" є об’єктом оперативного базування авіаційних засобів.

"Використовується для зберігання, підготовки та пусків БпЛА типу "Shahed" по території України, а також обслуговування авіатехніки, яка виконує завдання в районах Запорізької та Херсонської областей", — розповіли в Генштабі ЗСУ.

Було підтверджено влучання та вибухи в районі цілі, а потім виникла пожежа, що підтвердили і мешканці міста Приморсько-Ахтарськ, які знімали відео з вікон.

Військові також додали, що результати ураження уточнюються.

Вибухи у Приморсько-Ахтарську

У Генштабі наголосили, що удари по об’єктах, задіяних у забезпеченні збройної агресії РФ проти України та терорі цивільного населення — триватимуть.

"Далі буде…Слава Україні!" — йдеться в публікації.

Вибухи у Приморсько-Ахтарську

Раніше повідомлялося, що у російському місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, який розташований на узбережжі Азовського моря, пролунали вибухи. Це сталось напередодні ввечері, 5 лютого.

В мережі були оприлюднені численні відео, зняті місцевими мешканцями. На кадрах було видно дим, звучали сирени та було чути звук, схожий на роботу мотора БПЛА.

Пізніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко розповів, що приліт був у районі аеродрому Приморсько-Ахтарська, де розташовується один зі складів з "Шахедами".

Нагадаємо, 5 лютого губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв повідомляв про нічну атаку безпілотників. В соцмережах оприлюднили кадри пожежі на місцевій нафтобазі.