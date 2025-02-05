Дрони атакували Краснодарський край РФ: горить місцева нафтобаза (відео)

Губернатор регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що на резервуар з "залишками нафтопродуктів" впали уламки БПЛА, хоча на відео чітко видно, як дрон на великій швидко влучно б'є по цілі.

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У ніч з 4 на 5 лютого ударні безпілотники атакували Краснодарський край РФ, внаслідок чого на місцевій нафтобазі здійнялась пожежа. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

"Наші військові відбили безпілотну атаку з боку київської влади. У станиці Новомінській Канівського району уламки БПЛА впали на резервуар із незначними залишками нафтопродуктів. Почалася пожежа, їй присвоєно другий ранг складності", — написав Кондратьєв.

Він уточнив, що до гасіння цієї пожежі було залучено 55 осіб та 19 одиниць техніки.

Водночас на одному з оприлюднених у соціальних мережах відео видно, як невідомий об'єкт на великій швидкості наближається до резервуара з нафтою та вибухає потрапляючи у нього.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала атаку дронів на нафтобазу у Краснодарському краю.

Нагадаємо, вночі 3 лютого російські міста атакували безпілотники: вибухи лунали у кількох регіонах країни, зокрема в Астраханській області.

У ніч з 28 на 29 січня безпілотники атакували нафтобазу у місті Кстово Нижньогородської області Росії.