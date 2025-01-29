Влучили чотири з чотирьох БПЛА: ГУР підтвердило атаку на НПЗ "Лукойл" в РФ

Нафтобаза в Кстово допомагає Росії вести війну проти України. За рік тут переробляли від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

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В Росії на території Нижньогородської області в ніч проти 29 січня сталася атака БПЛА Головного управління розвідки Міноборони України. Вони атакували нафтобазу "Лукойл" в місті Кстово. Робота була успішною. Про це повідомляє "Бабель" з посиланням на свої джерела у розвідці.

Попри те, що місцеві жителі повідомляли про три вибухи, в ГУР зазначили, що чотири дрони з чотирьох досягли мети і влучили по території заводу.

Нафтобаза в Кстово допомагала Росії вести війну проти України. За даними росмедіа, жителі міста скаржилися на дрони. Також в російських мережах писали про роботу систем протиповітряної оборони у Нижегородській області.

Пізніше в інтернеті з'явилися кадри про пожежу, як стверджується, на території нафтобази "Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез", яка розташована у Кстово.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив, що НПЗ в Кстово, по якому прилетіло, здатен переробляти від 15 до 17 млн тонн нафти на рік.

"Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії РФ", — написав він.

Нагадаємо, що в ніч на 29 січня сталася атака на НПЗ в Нижньогородській області РФ. Місцева влада доповіла про "падіння уламків" і відсутність постраждалих. В мережі показали масштабну пожежу.

Також повідомлялося, що РФ готувала удар по розташуванню F-16, росіянам допомагали жителі Кременчука. Біля кожного з об’єктів вони планували орендувати житло, аби шпигувати поблизу "цілі" протягом декількох днів.