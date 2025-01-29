Атака дронів на РФ: горить четвертий за розміром НПЗ у Нижньогородській області (відео)

Місцева влада доповідає про "падіння уламків" і відсутність постраждалих. Міноборони інформує про атаку 3 дронів на регіон.

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У Росії через дронову атаку спалахнув великий нафтопереробний завод у Нижньогородській області. Про це повідомляє російське видання ASTRA.

Так, в ніч проти 29 січня кілька БПЛА навідалися до міста Кстово Нижньогородської області і атакували місцеву інфраструктуру у вигляді нафтопереробного заводу.

Після цього спалахнула масштабна пожежа.

Губернатор Нижньогородської області заявив про падіння "уламків".

"Внаслідок відбиття атаки БПЛА на територію одного з підприємств Кстовської промзони впали уламки безпілотника. Ліквідацією займання зараз займаються пожежники, за попередніми даними, постраждалих немає", — написав він у своєму телеграм-каналі.

Російське військове відомство відзвітувало про те, що в ніч на 29 січня сили ППО та РЕБ збили або вивели з ладу 104 українські безпілотники над дев'ятьма регіонами Росії. Найбільше дронів збили у Курській та Брянській областях – по 47 та 27 БПЛА відповідно.

"11 БПЛА було збито над територією Смоленської області, 7 – над територією Брянської області, 3 – над територією Нижегородської області, 3 – над територією Калузької області, один – над територією Ростовської області та один – над територією Ленінградської області", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ влаштовують РФ енергетичний Перл-Харбор. 2 рази за тиждень атакували БПЛА нафтопереробний завод малопотужними засобами. Потужні руйнування від дронів можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань.

Раніше повідомлялося, що українські БПЛА змінили сприйняття штучного інтелекту. Якщо раніше людина ухвалювала рішення щодо ліквідації іншої людини, то зараз це робить ШІ.