ЗСУ влаштовують РФ енергетичний Перл-Харбор: експерт про повторне ураження НПЗ в Рязані

2 рази за тиждень атакували БпЛА нафтопереробний завод малопотужними засобами. Потужні руйнування від дронів можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань.

Related video

Українські дрони методично зносять російську нафтопереробну інфраструктуру, використовуючи при цьому дуже малопотужні засоби. Такі БпЛА два рази за тиждень атакували безпілотниками один із найпотужніших російських нафтопереробних заводів в РФ в Рязані. Про це в коментарі "Еспресо" розповів військовий експерт Defense Express Іван Киричевський.

"Якщо навіть виходити з офіційної версії, там один із найпотужніших, чи з четвірки найпотужніших нафтопереробних заводів, на якому виробляють, зокрема, реактивне паливо РТ-1, яке можна заливати на майже всі типи бойових літаків військово-повітряних сил РФ. Тобто вже ось тим воно важливе. Бо логіка проста, чим менше росіян буде палива заливати в ті самі Су-34, тим їм складніше буде скидати ті самі керовані авіабомби на наші позиції в прифронтових містах", — зауважив він.

Іван Киричевський вважає, що не варто виносити просто один епізод, що 2 рази за тиждень атакували БпЛА один потужний російський нафтопереробний завод, а також, що існує перебільшення, що росіяни мають здатність адаптуватися до різних загроз, бо Сили оборони вражають об’єкти на території РФ малопотужними засобами.

"Сили оборони України, починаючи з весни минулого року, слава Богу, методично зносять російську нафтопереробку, використовуючи при цьому дуже малопотужні засоби. Виходить, що до цього хіба що Іран у 2019 році лише 2 рази міг влаштувати Саудівській Аравії енергетичний Перл-Харбор. А тепер, виходить, Сили оборони України з певною регулярністю раз в пару тижнів росіянам влаштовують енергетичний Перл-Харбор", — сказав він.

За його словами, половина українських дронів долітають до своїх цілей в РФ, а намагання росіян адаптуватися не увінчалися успіхом.

"Це в принципі унікальна річ, коли настільки потужні руйнування, які можна порівняти з ефектом від килимових бомбардувань, роблять невеликі дрони з бойовою частиною масою 50 кілограмів, і там ефективність виявляється на рівні 50%. Очевидно, що половина долітає. Це в принципі феномен, який, я думаю, нас ще приблизно рік буде тішити, в сенсі, що наші дрони долітають, роблять росіянам настільки велику шкоду, використовуючи настільки малі бойові частини", — додав Іван Киричевський.

Нагадаємо, що в Генштабі ЗСУ підтвердили атаку на важливі об'єкти у Рязанській та Брянській області Росії в ніч проти 24 січня 2025 року. В результаті ударів уражені відразу декілька підприємств, які задіяні у забезпеченні російської армії.

Згодом стало відомо, що Рязань була атакована безпілотниками й поблизу місцевої нафтобази пролунало мінімум десять вибухів.