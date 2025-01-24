ЗСУ атакували НПЗ і ТЕЦ у Рязанській області РФ: у Генштабі розкрили деталі

В Генеральному штабі підтвердили атаку на декілька важливих російських об'єктів, які забезпечують необхідними матеріалами ЗС РФ. У відомстві розповіли, що в результаті ударів уражено три підприємства у двох областях Росії.

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В Генеральному штабі Збройних сил України підтвердили атаку на важливі об'єкти у Рязанській та Брянській області Росії в ніч на 24 січня 2025 року. У відомстві зазначили, що в результаті ударів уражені відразу декілька підприємств, які задіяні у забезпеченні російської армії.

"В результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях "Рязанської нафтопереробної компанії" та на нафтоперекачувальній станції "Рязань", — відзначили там.

Також уражено завод мікроелектроніки "Кремній Ел" у Брянську. В Генштабі розповіли, що це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії — завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння — зокрема, в ракетних комплексах "Тополь-М", "Булава", зенітних ракетних системах С-300 та С-400 та у бортовій електроніці бойових літаків.

Атака безпілотників на РФ: що відомо

Нагадаємо, в ніч на 24 січня 14 регіонів Російської Федерації були атаковані безпілотниками. Російська протиповітряна оборона нібито перехопила 121 БПЛА.

Згодом стало відомо, що Рязань була атакована безпілотниками й поблизу місцевої нафтобази пролунало мінімум десять вибухів. Згодом були зафіксовані вибухи й біля Ново-Рязанської ТЕЦ, в результаті чого почалась пожежа. Тоді повідомлялось, що підприємство знаходиться поряд з місцевим нафтопереробним заводом й саме він міг бути метою атаки.

За словами керівника Центра протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони Андрія Коваленко, цей нафтопереробний завод — один із ключових в нафтовій промисловості РФ. Нині він під санкціями, хоч до цього часу працює.

Компанія відіграє важливу роль у забезпеченні паливом як цивільного, так і військово-промислового комплексу Росії. Вона виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці ЗС РФ.

У Брянській області БПЛА атакували завод АТ "Група Кремній ЕЛ". Після він призупинив свою роботу. Зазначимо, що це одне з найбільших підприємств військової мікроелектроніки.

Андрій Коваленко додав, що завод посідає друге місце в топі виробників мікроелектроніки для Міноборони РФ, виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів "Панцир", ракет "Іскандер", радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та російських безпілотників. Він нагадав, що це третя за рахунком атака дронів на підприємство.

Нагадаємо, про попередня масована атака БПЛА на російські регіони була в ніч на 21 січня. Тоді російські ЗМІ повідомляли про вибухи в кількох містах і публікували кадри пожеж на підприємствах і в житлових будинках.