Виробляє деталі ЗРК "Панцир" і ракет "Іскандер": у Брянську зупинився завод після атаки БПЛА

РосЗМІ повідомляють, що після нічної атаки дронів призупинило роботу підприємство "Кремній ЕЛ". Це один із найбільших виробників мікроелектроніки для потреб армії РФ.

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У ніч на 24 січня Росію атакував 121 безпілотник. Під атакою були Москва, ТЕЦ і нафтобаза в Рязані, Енгельс у Саратівській області, Татарстан, а у Брянській області після удару БПЛА призупинив роботу завод АТ "Група Кремній Ел" — одне з найбільших підприємств військової мікроелектроніки, повідомило російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС.

У пресслужбі підприємства розповіли інформагентству, що БПЛА пошкодили частину виробничих приміщень заводу. Про постраждалих не повідомляється.

Керівник Центра протидії дезінформації при Раді Національної безпеки та оборони України Андрій Коваленко зазначив, що це вже третя за рахунком атака дронів на підприємство. За його словами, завод посідає друге місце в топі виробників мікроелектроніки для Міноборони РФ, виробляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, зенітно-ракетних комплексів "Панцир", ракет "Іскандер", радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та російських безпілотників.

Про пошкодження будівель заводу військової мікроелектроніки "Кремній ЕЛ" і Брянського інституту управління та бізнесу пише також російське медіа Astra. Повідомляється, що співробітників заводу евакуювали та підприємство призупинило роботу.

Видання зазначає, що "Кремній ЕЛ" є одним із найбільших виробників мікроелектроніки у РФ. У 2017 році 94% продукції заводу йшло на потреби російської армії. Підприємство обслуговує концерни "Алмаз-Антей", "Аерокосмічне обладнання", "Сузір'я" і "Вега".

РосЗМІ повідомляють, що завод "Кремній ЕЛ" у Брянську є одним із найбілших виробників мікроелектроніки в РФ Фото: Скриншот

Також в ніч на 24 січня українські БПЛА атакували Рязань та місцеву нафтобазу. Російські ЗМІ повідомляли про щонайменше 10 вибухів і публікували кадри пожежі.

Попередня масована атака ударних дронів на регіони РФ відбулася в ніч на 21 грудня. Місцева влада повідомляла про пожежу на території нафтобази в місті Лиски Воронезької області, а керівник ЦПД РНБО України Андрій Коваленко підтвердив удар по Смоленському авіазаводу.