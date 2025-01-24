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Производит детали ЗРК "Панцирь" и ракет "Искандер": в Брянске остановился завод после атаки БПЛА

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Фото: Astra | Последствия атаки БПЛА на Брянск 19 октября 2024 года

РосСМИ сообщают, что после ночной атаки дронов приостановило работу предприятие "Кремний ЭЛ". Это один из крупнейших производителей микроэлектроники для нужд армии РФ.

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В ночь на 24 января Россию атаковал 121 беспилотник. Под атакой были Москва, ТЭЦ и нефтебаза в Рязани, Энгельс в Саратовской области, Татарстан, а в Брянской области после удара БПЛА приостановил работу завод АО "Группа Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий военной микроэлектроники, сообщило российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

В пресс-службе предприятия рассказали информагентству, что БПЛА повредили часть производственных помещений завода. О пострадавших не сообщается.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что это уже третья по счету атака дронов на предприятие. По его словам, завод занимает второе место в топе производителей микроэлектроники для Минобороны РФ, производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и российских беспилотников.

О повреждении зданий завода военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" и Брянского института управления и бизнеса пишет также российское медиа Astra. Сообщается, что сотрудников завода эвакуировали и предприятие приостановило работу.

Издание отмечает, что "Кремний ЭЛ" является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ. В 2017 году 94% продукции завода шло на нужды российской армии. Предприятие обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

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РосСМИ сообщают, что завод "Кремний ЭЛ" в Брянске является одним из самых белых производителей микроэлектроники в РФ
Фото: Скриншот

Также в ночь на 24 января украинские БПЛА атаковали Рязань и местную нефтебазу. Российские СМИ сообщали о по меньшей мере 10 взрывах и публиковали кадры пожара.

Предыдущая массированная атака ударных дронов на регионы РФ произошла в ночь на 21 декабря. Местные власти сообщали о пожаре на территории нефтебазы в городе Лиски Воронежской области, а руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил удар по Смоленскому авиазаводу.