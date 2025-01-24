Производит детали ЗРК "Панцирь" и ракет "Искандер": в Брянске остановился завод после атаки БПЛА

РосСМИ сообщают, что после ночной атаки дронов приостановило работу предприятие "Кремний ЭЛ". Это один из крупнейших производителей микроэлектроники для нужд армии РФ.

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В ночь на 24 января Россию атаковал 121 беспилотник. Под атакой были Москва, ТЭЦ и нефтебаза в Рязани, Энгельс в Саратовской области, Татарстан, а в Брянской области после удара БПЛА приостановил работу завод АО "Группа Кремний Эл" — одно из крупнейших предприятий военной микроэлектроники, сообщило российское пропагандистское информационное агентство ТАСС.

В пресс-службе предприятия рассказали информагентству, что БПЛА повредили часть производственных помещений завода. О пострадавших не сообщается.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко отметил, что это уже третья по счету атака дронов на предприятие. По его словам, завод занимает второе место в топе производителей микроэлектроники для Минобороны РФ, производит микроэлектронику для ракетных комплексов, зенитно-ракетных комплексов "Панцирь", ракет "Искандер", радиолокационных станций, средств радиоэлектронной борьбы и российских беспилотников.

О повреждении зданий завода военной микроэлектроники "Кремний ЭЛ" и Брянского института управления и бизнеса пишет также российское медиа Astra. Сообщается, что сотрудников завода эвакуировали и предприятие приостановило работу.

Издание отмечает, что "Кремний ЭЛ" является одним из крупнейших производителей микроэлектроники в РФ. В 2017 году 94% продукции завода шло на нужды российской армии. Предприятие обслуживает концерны "Алмаз-Антей", "Аэрокосмическое оборудование", "Созвездие" и "Вега".

РосСМИ сообщают, что завод "Кремний ЭЛ" в Брянске является одним из самых белых производителей микроэлектроники в РФ Фото: Скриншот

Также в ночь на 24 января украинские БПЛА атаковали Рязань и местную нефтебазу. Российские СМИ сообщали о по меньшей мере 10 взрывах и публиковали кадры пожара.

Предыдущая массированная атака ударных дронов на регионы РФ произошла в ночь на 21 декабря. Местные власти сообщали о пожаре на территории нефтебазы в городе Лиски Воронежской области, а руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко подтвердил удар по Смоленскому авиазаводу.