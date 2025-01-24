Горят ТЭЦ и НПЗ: Россию атаковал 121 беспилотник, много разрушений (видео)

По данным росСМИ, в Рязани была атакована нефтебаза, где местные слышали более 10 взрывов, после чего возник масштабный пожар. Также дроны долетели до Подмосковья.

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В ночь на 24 января 14 регионов Российской Федерации были атакованы беспилотниками. Российская противовоздушная оборона якобы перехватила 121 БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве утверждают, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат:

37 — над территорией Брянской области;

20 — над территорией Рязанской области;

17 — над территорией Курской области;

17 — над территорией Саратовской области;

6 — над территорией Московской области;

6 — над территорией Белгородской области;

3 — над территорией Воронежской области;

2 — над территорией Тульской области;

2 — над территорией Орловской области;

2 — над территорией Липецкой области;

1 — над территорией Республики Крым;

1 — над Москвой.

Атака БПЛА на Рязань

Губернатор региона Павел Малков рассказал об "успешном" уничтожении беспилотных летательных аппаратов силами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области. По его словам, пострадавших нет. Впоследствии он добавил, что в результате воздушной атаки обломки беспилотника попали в частный дом. Возник пожар, который был ликвидирован в кратчайшие сроки. Пострадавших нет.

Вместе с тем, по информации российского медиа, регион был атакован беспилотниками. Возле местной нефтебазы прозвучало минимум десять взрывов.

Позже стало известно об атаке Ново-Рязанской ТЭЦ, в результате чего начался пожар. Это предприятие находится рядом с местным нефтеперерабатывающим заводом — именно он мог быть целью атаки.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко отметил, что нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых в нефтяной промышленности РФ. Он находится под санкциями, однако до сих пор работает.

Завод в Рязанской области играет важную роль в обеспечении топливом как гражданского, так и военно-промышленного комплекса России. Он производит топливо для военной техники, авиационный керосин, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов, которые используются в танках, самолетах, кораблях и другой технике Вооруженных Сил Российской Федерации.

Атака на Москву и область

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал об атаке беспилотников на Москву. Он отметил, что в области работали системы ПВО, и было ликвидировано несколько БПЛА.

По его словам, была "отражена атака беспилотников" в городском округе Коломна и Раменском городском округе. Впоследствии, по его словам, еще 2 дрона были сбиты в городском округе Подольск, 1 БПЛА ликвидирован в Троицком административном округе города Москвы и еще 1 — уже в городском округе Щелково. Все они летели на российскую столицу. Сейчас на местах событий работают специалисты экстренных служб, о возможных поврежденных объектах или о пострадавших — не сообщалось.

Брянск и область: что известно об атаке

Дроновый удар ночью 24 февраля и по Брянску. Там атакован завод "Кремний". Как сообщает Telegram-канал Mash, в Брянске "обломки уничтоженного беспилотника упали рядом с производством"

Андрей Коваленко добавил, что на заводе производится микроэлектроника для ракетных комплексов, для зенитно-ракетного комплекса "Панцирь", ракет "Искандер", а также для радиолокационных станций, РЭБ и российских БПЛА. Он напомнил, что это минимум третья атака дронов на предприятие.

Атака на Энгельс: подробности

Также беспилотники атаковали Энгельс Саратовской области. Здесь слышали по меньшей мере семь взрывов в небе.

"В атаке, предварительно, задействованы дальнобойные БПЛА типа "Лютый" и 2,5-метровые дроны-камикадзе "Бобер", — говорится в сообщениях.

Атака на другие регионы

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал об угрозе БПЛА. Позже он добавил, что все дроны ликвидированы.

"Пострадавших и повреждений предварительно нет", — отметил он.

Об угрозе атаки беспилотников было объявленов Татарстане. Жителям региона советовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Работа аэропортов во время атаки

Из-за угрозы временно приостанавливали работу аэропорты: Домодедово, Жуковский, Внуково, а также в Казани, Нижнекамске, Пензе, Саратове, Уфе и Самаре.

В этих аэропортах вводился план "Ковер". Он объявляется, если существует угроза поражения самолетов или было зафиксировано пересечение границы РФ. Мероприятия включают запрет и осуществление посадки и вылета рейсов.

Напомним, недавно около 50 дронов атаковали 6 областей РФ, среди прочего авиазавод и нефтебазу. Позже Генштаб подтвердил удар по Смоленскому авиазаводу боевых самолетов