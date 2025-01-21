Пылают резервуары топлива: Генштаб подтвердил удар по Смоленскому авиазаводу боевых самолетов

По данным украинских военных, подразделения Сил обороны поразили ряд важных объектов оккупантов. Среди прочего, предприятие корпорации "Роснефть".

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В ночь на 21 января, уже второй раз в течение недели, беспилотники Сил специальных операций ВСУ нанесли удар по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, пылают резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска", — говорится в публикации.

Сообщается, что предприятие принадлежит одной из крупнейших российских государственных корпораций "Роснефть".

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Ко всему прочему, Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области России, где модернизируются и производятся боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

По информации Генштаба, продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии: нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии России во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлениях в районе цели. Последствия уточняются.

Напомним, что около 50 дронов атаковали 6 областей РФ, среди прочего авиазавод и нефтебазу.

Ранее сообщалось, что ВСУ ведут уличные бои в Торецке, при этом применяют танк против российской ДРГ.