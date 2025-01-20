Применили танк против ДРГ РФ: как ВСУ ведут уличные бои в Торецке (видео)

Расстояние между позициями бойцов ВСУ и российскими диверсантами составляло всего лишь 20 метров, рассказал пресс-офицер 28 бригады. В условиях уличных боев и городской застройки Торецка FPV-дроны оказались бессильны.

Related video

В Торецке продолжается наступление РФ, во время которого враг активно применяет дроны с оптоволоконным управлением, артиллерию, управляемые авиабомбы. Кроме того, вглубь населенного пункта пробираются диверсионно-разведывательные группы (ДРГ), которые "горстями" разбрасывают мины и вредят ВСУ другими способами. Чтобы обезвредить диверсантов, пришлось приглашать танк, показали украинские бойцы на видео с места событий. О ситуации в Торецке Донецкой области пресс-офицер 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов рассказал в 11:15 20 января в эфире телемарафона.

Наступление РФ и действия ВСУ в Торецке

Алхимов рассказал, что РФ во время наступления меняет тактику. По его словам, несколько недель назад враг бросал на украинские позиции крупные подразделения. Однако после этого россияне начали действовать иначе: идут малыми группами по 2-3 человека. При этом он признал, что такая тактика врага действенна. Одни россияне заходят с большими рюкзаками, и их называют "верблюдами": они "засевают" местность противотанковыми минами. Другие просто ходят в штатском и шпионят, объяснил офицер детали работы врага.

"Тактика выжимания малыми группами эффективна. И мы довольно часто с этим достаточно часто теперь сталкиваемся, что несколько человек заходят, их выбивают, но ведь на это тоже ресурсы тратятся", — слышно в телеэфире.

Военный сообщил о проникновении диверсионной группы, которая зашла со стороны села Крымского (на северной окраине Торецка). Россияне проникли в руины застройки, и было опасно их там оставлять. Чтобы обезвредить диверсантов в условиях уличной застройки дроны не слишком полезны, отметил он. Поэтому для обезвреживания вызвали танк. Сложность операции заключалась в том, что часть здания контролировалась украинцами, часть — россиянами. Для того, чтобы бронемашина точно отработала, с танкистом работал корректировщик, который направлял выстрелы в реальном времени.

"Чем дольше они бы ее держали, тем сложнее было бы убивать, и было принято решение вызвать танк, который просто их уничтожил за считанные минуты", — сказал Алхимов.

Видео обезвреживания ДРГ 19 января появилось на странице Facebook 28 бригады. Дрон ВСУ сначала показал россиян, которые прячутся в руинах. Затем "прилетает" танк, который делает три эффектных выстрела. В описании видео бойцы отметили, что между украинским и вражеским подразделением было всего лишь 20 метров. Также объяснили, что сначала применили FPV-дроны, которые оказались не эффективными. Тогда и пригласили "зверя", который "вплотную развалил" вражеских штурмовиков, говорится в заметке.

Бои на Донбассе — ситуация в Торецке 20 января

На онлайн-карте боевых действий проекта DeepState можно увидеть, что Торецк чуть ли не на две трети захвачен ВС РФ. Из центра и северо-запад тянутся два российских "языка", а Силы обороны удерживают местность на северных окраинах и несколько кварталов на юге. Последние изменения, обозначенные аналитиками, произошли 11-12 января, когда враг продвинулся еще дальше вглубь города.

Бои на Донбассе — ситуация в Торецке 11 января Фото: DeepState Бои на Донбассе — ситуация в Торецке 19 января Фото: DeepState

В отчете Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 20 января указано, что на Торецком направлении ВС РФ штурмовали восемь раз. Командование также назвало пять населенных пунктов, возле которых происходили российские атаки: среди них — Крымское и Озеряновка, о которых упомянул пресс-офицер 28 бригады. Самый горячий отрезок фронта на сегодня — это Покровский (29 атак).

Отметим, ранее Фокус писал о ситуации под Торецком. В частности, 13 января о боях в населенном пункте рассказал представитель воюющей там бригады. Военный также говорил о российских диверсантах, которые пробираются внутрь города. При этом их сопровождают разведывательные дроги РФ, а командиры предупреждают, где опасность, чтобы они спрятались от ВСУ.

Напоминаем, 18 января боец ВСУ с позывным "Мучной" сообщил, что передовые подразделения ВС РФ добрались до административной границы Днепропетровской области.