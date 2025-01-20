Застосували танк проти ДРГ РФ: як ЗСУ ведуть вуличні бої в Торецьку (відео)

Відстань між позиціями бійців ЗСУ та російськими диверсантами складала всього лиш 20 метрів, розповів пресофіцер 28 бригади. В умовах вуличних боїв та міської забудови Торецька FPV-дрони виявились безсилі.

Related video

В Торецьку продовжується наступ РФ, під час якого ворог активно застосовує дрони з оптоволоконним керуванням, артилерію, керовані авіабомби. Крім того, вглиб населеного пункту пробираються диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ), які "жменями" розкидають міни та шкодять ЗСУ іншими способами. Щоб знешкодити диверсантів, довелось запрошувати танк, показали українські бійці на відео з місця подій. Про ситуацію в Торецьку Донецької області пресофіцер 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов розповів об 11:15 20 січня в ефірі телемарафону.

Наступ РФ та дії ЗСУ в Торецьку

Алхімов розповів, що РФ під час наступу змінює тактику. З його слів, кілька тижнів тому ворог кидав на українські позиції великі підрозділи. Однак після цього росіяни почали діяти інакше: ідуть малими групами по 2-3 особи. При цьому він визнав, що така тактика ворога дієва. Одні росіяни заходять з великими рюкзаками, і їх називають "верблюдами": вони "засівають" місцевість протитанковими мінами. Інші просто ходять в цивільному та шпигують, пояснив офіцер деталі роботи ворога.

"Тактика вичавлювання малими групами ефективна. І ми досить часто з цим досить тепер стикаємось, що кілька людей заходять, їх вибивають, але ж на це теж ресурси витрачаються", — чути в телеефірі.

Військовий повідомив про проникнення диверсійної групи, яка зайшла боку села Кримського (на північній околиці Торецька). Росіяни проникли в руїни забудови, і було небезпечно їх там лишати. Щоб знешкодити диверсантів в умовах вуличної забудови дрони не надто корисні, зауважив він. Тому для знешкодження викликали танк. Складність операції полягала у тому, що частина будівлі контролювалась українцями, частина — росіянами. Для того, щоб бронемашина влучно відпрацювала, з танкістом працював корегувальник, який направляв постріли у реальному часі.

"Чим довше вони б її тримали, тим складніше було б вбивати, і було прийнято рішення викликати танк, який просто їх знищив за лічені хвилини", — сказав Алхімов.

Відео знешкодження ДРГ 19 січня з'явилось на сторінці Facebook 28 бригади. Дрон ЗСУ спершу показав росіян, які ховаються в руїнах. Потім "прилітає" танк, який робить три ефектних постріли. У описі відео бійці зауважили, що між українським та ворожим підрозділом було всього лише 20 метрів. Також пояснили, що спершу застосували FPV-дрони, які виявились не ефективними. Тоді і запросили "звіра", який "впритул розвалив" ворожих штурмовиків, ідеться у дописі.

Бої на Донбасі — ситуація в Торецьку 20 січня

На онлайн-карті бойових дій проєкту DeepState можна побачити, що Торецьк ледь не на дві третини захоплений ЗС РФ. З центра та північний захід тягнуться два російські "язики", а Сили оборони втримують місцевість на північних околицях та кілька кварталів на півдні. Останні зміни, позначені аналітиками, відбулись 11-12 січня, коли ворог просунувся ще далі вглиб міста.

Бої на Донбасі — ситуація в Торецьку 11 січня Фото: DeepState Бої на Донбасі — ситуація в Торецьку 19 січня Фото: DeepState

У звіті Генштабу ЗСУ станом на 16:00 20 січня вказано, що на Торецькому напрямку ЗС РФ штурмували вісім разів. Командування також назвало п'ять населених пунктів, біля яких відбувались російські атаки: серед них — Кримське та Озерянівка, про які згадав пресофіцер 28 бригади. Найгарячіший відрізок фронту на сьогодні — це Покровський (29 атак).

Зазначимо, раніше Фокус писав про ситуацію під Торецьком. Зокрема, 13 січня про бої у населеному пункті розповів представник воюючої там бригади. Військовий також говорив про російських диверсантів, які пробираються всередину міста. При цьому їх супроводжують розвідувальні дроги РФ, а командири попереджають, де небезпека, щоб вони сховались від ЗСУ.

Нагадуємо, 18 січня боєць ЗСУ з позивним "Мучной" повідомив, що передові підрозділи ЗС РФ дістались до адміністративної межі Дніпропетровської області.