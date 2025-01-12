Солдати РФ в цивільному пробираються в Торецьк і вчиняють диверсії: що їх видає (фото)

На вулицях Торецька помічають чоловіків, вдягнутих в "спортивки", цивільні куртки та шапки. Таким способом солдати ЗС РФ намагаються зайти в тил і вчинити диверсії проти ЗСУ.

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Російські військові вдягають цивільний одяг, беруть об'ємні рюкзаки та намагаються пробратись в тил ЗСУ в Торецьку. Українські військові успішно вистежують диверсантів, яких видає низка ознак, помітних навіть з дрона. Про нові вигадки ворога в Торецьку і про те, як їм протидіють українці, ідеться у розповіді 28 окремої механізованої бригади ім. Лицарів Зимового Походу на сторінці Facebook.

У дописі вказано, що дрони ЗСУ зафіксували черговий воєнний злочин ЗС РФ. Кадри злочину зафіксували розвідувальні безпілотники підрозділу "Гюрза" 28 ОМБр. Росіяни перевдягались у цивільний одяг та рухались вулицями Торецька. Головна мета дій ворога — це проведення розвідки та вчинення диверсій, пояснюється у дописі. Вороги сподіваються, що на них не звернуть увагу, якщо вони замаскуються. Втім, бійців Сил оборони це не вводить в оману, адже є ознаки, які викривають окупантів, написала 28 бригада. Зокрема, бійці виявляють підозрілі ознаки і лише тоді діють, не стріляючи у будь-яку підозрілу фігуру.

"Їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя. Утім, це все одно ускладнює роботу наших воїнів. Адже ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять окупанти", — ідеться у повідомленні бригади.

Бійці опублікували серію скриншотів з відео, знятих дронами в Торецьку. Бачимо фігури чоловіків. Дехто з них одягнутий у "спортивки": спортивні штани та светри. Хтось натягнув цивільну куртку і шапку. На плечах фальшиві "цивільні" тягнуть важкі об'ємні рюкзаки, ймовірно, військово-похідного типу.

Наступ РФ - російський військовий у Торецьку Фото: Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Наступ РФ - перевдягнуті росіяни в Торецьку Фото: Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Наступ РФ — ситуація в Торецьку

Українське командування у звіті станом на 8:00 12 січня повідомило, що під Торецьком відбулось шість штурмів ЗС РФ. Про методи які застосовують росіяни, Генштаб не розповів.

Зазначимо, 3 січня Фокус писав про ситуацію в Торецьку зі слів комбата з окремої президентської бригади ім. Гетьмана Богдана Хмельницького Михайла з позивним "Мозок". Військовий одним з перших повідомив про підступні дії росіян для проникнення в тил Сил оборони. Як з'ясувалось, до таких спецоперацій часто залучають колишніх ув'язнених РФ. Росіяни перевдягаються в цивільне, пробираються таємними шляхами і ховаються в підвалах. У підвалах вони чекають наступу ЗС РФ, щоб приєднатись до атак, або ставлять міни на позиціях українців.

На карті проєкту DeepState бачимо зміни лінії боїв з 3 по 11 січня. Згідно з даними аналітиків, ворог просунувся від центра міста далі на північ та північний захід. Окуповано близько половини населеного пункту, бої точаться усюди, під контролем Сил оборони — кілька кварталів на півдні та дещо більші площі — на півночі. При цьому 10 січня речник ОСУВ "Хортиця" підтвердив, що росіяни проникають в бойові порядки ЗСУ в Торецьку, але їх вчасно виявляють та знешкоджують.

Наступ РФ - ситуація в Торецьку 3 січня Фото: DeepState Наступ РФ - ситуація в Торецьку 11 січня Фото: DeepState

Нагадуємо, 12 січня пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський розповів про удари РФ по Суджі, від яких загинуло 36 цивільних.