Солдаты РФ в штатском пробираются в Торецк и совершают диверсии: что их выдает (фото)

На улицах Торецка замечают мужчин, одетых в "спортивки", гражданские куртки и шапки. Таким способом солдаты ВС РФ пытаются зайти в тыл и совершить диверсии против ВСУ.

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Российские военные надевают гражданскую одежду, берут объемные рюкзаки и пытаются пробраться в тыл ВСУ в Торецке. Украинские военные успешно выслеживают диверсантов, которых выдает ряд признаков, заметных даже с дрона. О новых выдумках врага в Торецке и о том, как им противодействуют украинцы, говорится в рассказе 28 отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода на странице Facebook.

В заметке указано, что дроны ВСУ зафиксировали очередное военное преступление ВС РФ. Кадры преступления зафиксировали разведывательные беспилотники подразделения "Гюрза" 28 ОМБр. Россияне переодевались в гражданскую одежду и двигались по улицам Торецка. Главная цель действий врага — это проведение разведки и совершение диверсий, объясняется в заметке. Враги надеются, что на них не обратят внимание, если они замаскируются. Впрочем, бойцов Сил обороны это не вводит в заблуждение, ведь есть признаки, которые разоблачают оккупантов, написала 28 бригада. В частности, бойцы обнаруживают подозрительные признаки и только тогда действуют, не стреляя в любую подозрительную фигуру.

"Их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие. Впрочем, это все равно усложняет работу наших воинов. Ведь ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают оккупанты", — говорится в сообщении бригады.

Бойцы опубликовали серию скриншотов с видео, снятых дронами в Торецке. Видим фигуры мужчин. Некоторые из них одеты в "спортивки": спортивные штаны и свитера. Кто-то натянул гражданскую куртку и шапку. На плечах фальшивые "гражданские" тянут тяжелые объемные рюкзаки, вероятно, военно-походного типа.

Наступление РФ — российский военный в Торецке Фото: Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу Наступление РФ — переодетые россияне в Торецке Фото: Facebook/28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Наступление РФ — ситуация в Торецке

Украинское командование в отчете по состоянию на 8:00 12 января сообщило, что под Торецком состоялось шесть штурмов ВС РФ. О методах, которые применяют россияне, Генштаб не рассказал.

Отметим, 3 января Фокус писал о ситуации в Торецке со слов комбата из отдельной президентской бригады им. Гетмана Богдана Хмельницкого Михаила с позывным "Мозг". Военный одним из первых сообщил о коварных действиях россиян для проникновения в тыл Сил обороны. Как выяснилось, к таким спецоперациям часто привлекают бывших заключенных РФ. Россияне переодеваются в гражданское, пробираются тайными путями и прячутся в подвалах. В подвалах они ждут наступления ВС РФ, чтобы присоединиться к атакам, или ставят мины на позициях украинцев.

На карте проекта DeepState видим изменения линии боев с 3 по 11 января. Согласно данным аналитиков, враг продвинулся от центра города дальше на север и северо-запад. Оккупировано около половины населенного пункта, бои идут повсюду, под контролем Сил обороны — несколько кварталов на юге и несколько большие площади — на севере. При этом 10 января представитель ОСУВ "Хортица" подтвердил, что россияне проникают в боевые порядки ВСУ в Торецке, но их вовремя обнаруживают и обезвреживают.

Наступление РФ — ситуация в Торецке 3 января Фото: DeepState Наступление РФ — ситуация в Торецке 11 января Фото: DeepState

Напоминаем, 12 января пресс-офицер временной военной комендатуры на территории РФ Алексей Дмитрашковский рассказал об ударах РФ по Судже, от которых погибло 36 гражданских.