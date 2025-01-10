Штурмовики ВС РФ проникли в боевые порядки ВСУ возле Торецка, — ОСГВ "Хортица"

Штурмовые группы россиян, проникших в боевые порядки украинских солдат, выявляют и уничтожают. Попытки наступления врага на Донбассе часто проходят с применением бронетехники.

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Штурмовые группы российской армии проникают в боевые порядки Вооруженных сил Украины на Торецком направлении. Об этом сообщила оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица".

Россиян выявляют и уничтожают. На Краматорском и Торецком направлениях ВС РФ атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру, в Торецке и недалеко от Белой Горы. При этом для наступления в направлении Щербиновки враг применил уничтоженную автомобильную технику, чтобы перевезти личный состав.

ВС РФ атаковали позиции Сил обороны Украины в Часовом Яру и в Торецке

Наступление на Покровском направлении российские войска проводили в районах Миролюбовки, Луча, Нововасильевки, Зеленого и Котлиного. Тяжелые бои шли в Лисовке, Даченском, Шевченко и Петропавловке.

В направлении Елизаветовки были попытки штурмов с применением бронетехники. ВСУ уничтожили один танк и четыре боевых бронированных машины.

Сложная ситуация и на Кураховском направлении, противник наступал в направлении Дачного, Янтарного и в районе Курахового. На Времьевском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Укрепления ВСУ безуспешно атакованы в районах Зеленовки, Константинополя, Разлива и Времевки.

Фокус ранее писал, что российские оккупанты с каждым днем все ближе подбираются к Покровску Донецкой области. До окраин города им осталось примерно 2 километра.

В Курской области недавно командование РФ бросило в атаку против бойцов ВСУ подразделение северокорейских военных. Корейцы хотели спрятаться в деревьях, но их нашли ударные дроны Сил обороны Украины.