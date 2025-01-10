"До окраин несколько километров": ситуация под Покровском ухудшается с каждым днем, — ГВА

Жители города сидят без света, газа и тепла. Связь в Покровске есть не круглосуточно, а критическая инфраструктура "уничтожена до основания".

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Российские оккупанты подбираются к городу Покровск в Донецкой области. О ситуации в эфире телемарафона 10 января рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

"До окраин города остается чуть больше, где-то пару километров, скажем так, до ближайшей точки окраины. В принципе у нас ситуация с безопасностью ухудшается каждый день, имеется в виду по обстрелам. Интенсивность и количество каждый день растет", — сообщил он.

Покровск на карте боевых действий Фото: Deep State

Руководитель ГВА проинформировал, что ВС РФ бьют по Покровску всем, что имеют. Речь идет как о FPV-дронах и артиллерии, так и о минометах и КАБах. Под ударом не только сам город, но и его окрестности и соседние села.

"Что касается критической инфраструктуры, то почти уничтожена полностью вся. Кое-где у нас работают точки раздачи воды, есть несколько теплопунктов. Но энергетики нет, газоснабжения нет, большого водоснабжения нет, ну и конечно, и теплоснабжения нет", — пояснил Добряк.

Мобильная связь в Покровске есть, но не круглосуточно. В городе остаются примерно 7 тысяч человек.

"Детишек, слава богу, нет. Я благодарю все семьи, которые их вывезли", — подчеркнул глава администрации.

Он призвал остальных тоже эвакуироваться. Эвакуация в Покровске замедлилась: сейчас из города выезжают 5-10 человек в сутки. В основном людей вывозят в Ивано-Франковскую область.

Напомним, аналитики DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в Донецкой области и оккупации шести населенных пунктов.

В ISW передали, что высокопоставленные силовики и военные в РФ взволнованы из-за того, что война в Украине не заканчивается. Отмечается, что в Москве разочарованы стратегией, которую выбрал Владимир Путин.