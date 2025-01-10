ВС РФ оккупировали сразу 6 населенных пунктов в Донецкой области, — DeepState (карта)

По данным экспертов, российские оккупанты также продвинулись в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясенового.

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Российские оккупационные войска захватили Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово и Александрию Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Враг оккупировал Петропавловку, Воздвиженку, Соленое, Новоивановку, Леонидово, Александрию", — говорится в сообщении.

Аналитики также внесли изменения в карту боев. Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия сейчас находятся в красной зоне, что означает, что контроль над этими населенными пунктами перешел к оккупантам.

карта DeepState Фото: Скриншот

Кроме того, по данным экспертов DeepState, враг продвинулся в Двуречной, возле Западного, Курахово и Ясенового.

В то же время в последней сводке Генерального штаба ВСУ из вышеперечисленных населенных пунктов упоминалась только Петропавловка.

"Атаки наши воины отражали вблизи Серебряного, Андреевки, Петропавловки, Курахово и Дачного. Сейчас продолжается одно боестолкновение", — говорилось в сообщении.

Информацию об оккупации этих населенных пунктов в генштабе ВСУ на момент публикации материала не комментировали.

Напомним, 7 января аналитики DeepState сообщили, что почти весь город Курахово в Донецкой области оккупирован врагом.

В этот же день сообщалось, что ВС РФ оккупировали Лозовую в Харьковской области.