Битва за Курахово: почти весь город оккупирован ВС РФ, — DeepState

Генштаб ВСУ пока не сообщал официально о потере Курахово.

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Почти весь город Курахово в Донецкой области оккупирован врагом. Об этом в Telegram сообщает аналитический проект DeepState, который сотрудничает с Министерством обороны Украины.

Сообщается, что по состоянию на конец суток 6 января в пределах города Курахово в окрестностях ТЭС еще было определенное количество наблюдательных пунктов Сил обороны, но глобально это уже не влияет на контроль над городом.

Курахово на карте DeepState Фото: Deep State

"Почти все Курахово оккупировано врагом и его удержание силами нескольких СПшок — исключительно политическая задача. Город стал местом расквартирования и скопления личного состава для дальнейших действий врага на Дачное и южнее. Более того, россияне уже перебрасывают часть подразделений на другой участок возле Мирнограда, где ожидается наращивание количества атак врага", — говорится в сообщении.

Аналитики DeepState отмечают, что контроль над городом дает врагу много преимуществ для развития наступательных действий на запад. Пребывание же Сил Обороны — лишь дополнительную сложность подразделениям, которые находятся в том районе.

"Стремительная потеря центральной части очень тяжело повлияла на мораль подразделения, которое там, а сообщение спикеров о "контроле над городом" еще больше их деморализует. Ведь дальнейшие действия вытекают не из плоскости реалий поля боя, а с позиции удержать "ту стену" или "тот огород с картошкой", — сказано в сообщении.

Официального сообщения о потере Курахово от Генштаба ВСУ пока не было. В сводке за 7 января сказано лишь, что "противник интенсивно атакует на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 17 боестолкновений".

Напомним, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что ситуация в городе сложная, однако украинским войскам удается держаться в западной части Курахово. В то же время российская армия пытается уничтожить все дома в городе Курахово Покровского района Донецкой области, при этом разрушая все места, где Вооруженные силы Украины могут держать оборону.