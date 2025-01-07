Пытаются разобрать город по камешку: военный рассказал о ситуации в Курахово (видео)

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отметил, что ситуация в городе сложная, однако украинским войскам удается держаться в западной части Курахово.

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Российская армия пытается уничтожить все дома в городе Курахово Покровского района Донецкой области, при этом разрушая все места, где Вооруженные силы Украины могут держать оборону. Об этом сообщил представитель Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации пытаются уничтожить все дома в Курахово, даже малоэтажные. В полностью уничтоженном городе нет укреплений, а потому невозможно держать оборону.

"Любой дом — это укрепление. Если там просто выжженная земля, то оборону держать невозможно. Такую тактику россияне активно применяют, вероятно, еще со времен Донецкого аэропорта. И они ее применили в Курахово. Именно поэтому операция их там длится долго", — рассказал Трегубов.

Спикер добавил, что россияне пытаются разобрать город по камешку. Несмотря на это украинским военным удается уничтожать врага и наносить удары по их базированию.

"Сейчас ситуация в Курахово довольно тяжелая, потому что значительная часть города уничтожена. Украинские войска держатся в западной части, на его западной окраине, в том числе держа теплоэлектростанцию, которая находится в городе", — подчеркнул он.

Напомним, ранее в Минобороны России заявляли об оккупации Курахово. В российском ведомстве утверждали, что Украина потеряла 80% живой силы, брошенной для обороны Курахово. ВСУ не подтверждали эту информацию.

Главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал командование ВСУ вывести войска из города. По мнению журналиста, украинская власть повторяет ошибки обороны Соледара, Бахмута, Авдеевки и Угледара.