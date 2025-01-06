Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Битва за Донбасс

Россия заявила о полной оккупации Курахово: что известно (карта)

ВСУ, морпех, морская пехота, украинский военный, война в Украине
Фото: Facebook / ВМС ЗС України | Иллюстративное фото

В Минобороны РФ утверждают, что Украина потеряла 80% живой силы, брошенной для обороны Курахово. Оккупанты уже обещают наращивание темпа захвата всего региона.

Related video

Город Курахово в Донецкой области полностью захвачен ВС РФ. Об этом 6 января заявили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба подчеркнула, что речь идет о "крупнейшем населенном пункте в юго-западной части Донбасса". Россиянам объяснили, что Украина превратила город в "мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций", а с севера его прикрывало водохранилище.

В Минобороны РФ утверждают, что для удержания Курахово ВСУ сосредоточили там 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч бойцов, и якобы 80% личного состава были потеряны. Пресс-служба отметила, что теперь оккупанты вышли на оперативное пространство, и это позволит нарастить темпы захвата всей Донецкой области.

Что говорят в ВСУ

Командование ВСУ не сообщало о потере Курахово. В утренней сводке Генерального штаба говорится, что на Кураховском направлении были отражены 27 атак. Бои шли в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

По данным Deep State, по состоянию на 5 января Курахово было почти полностью захвачено, неподконтрольной врагу оставалась территория на окраине города.

Оккупация Курахово, Курахово, Курахово оккупировали, Курахово захватили, Кураховское направление, карта боевых действий Fullscreen
Курахово на карте боевых действий по состоянию на 5 января
Фото: Скриншот

5 января военнослужащий "Мучной" передавал, что ВС РФ удалось "дожать" западную часть Курахово и вывесить свой флаг вблизи окраин промышленной зоны. Также враг закончил стабилизационные мероприятия дач к югу от города.

"Теперь противник закрепляется и готовится для контратак в направлении Дачного", — отмечал "Мучной".

Оккупация Курахово, Курахово, Курахово оккупировали, Курахово захватили, Кураховское направление, карта боевых действий Fullscreen
Оккупанты повесили в Курахово триколор в Курахово
Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Он описывал ситуацию на фронте как максимально плохую.

Напомним, 5 января в ISW сообщили, что в рамках нового наступления в Курской области ВСУ активизировались сразу на трех участках фронта. Аналитики рассказали, что особенно беспокоит Россию.

OSINT-аналитики обратили внимание на то, что россияне опубликовали видео с якобы уничтожением механизированной колонны ВСУ под Курском. Оказалось, что кадры — архивные, и большая часть техники на них принадлежала РФ.