Россия заявила о полной оккупации Курахово: что известно (карта)

В Минобороны РФ утверждают, что Украина потеряла 80% живой силы, брошенной для обороны Курахово. Оккупанты уже обещают наращивание темпа захвата всего региона.

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Город Курахово в Донецкой области полностью захвачен ВС РФ. Об этом 6 января заявили в Министерстве обороны России.

Пресс-служба подчеркнула, что речь идет о "крупнейшем населенном пункте в юго-западной части Донбасса". Россиянам объяснили, что Украина превратила город в "мощный укрепленный район с развитой сетью долговременных огневых точек и подземных коммуникаций", а с севера его прикрывало водохранилище.

В Минобороны РФ утверждают, что для удержания Курахово ВСУ сосредоточили там 26 батальонов общей численностью более 15 тысяч бойцов, и якобы 80% личного состава были потеряны. Пресс-служба отметила, что теперь оккупанты вышли на оперативное пространство, и это позволит нарастить темпы захвата всей Донецкой области.

Что говорят в ВСУ

Командование ВСУ не сообщало о потере Курахово. В утренней сводке Генерального штаба говорится, что на Кураховском направлении были отражены 27 атак. Бои шли в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного.

По данным Deep State, по состоянию на 5 января Курахово было почти полностью захвачено, неподконтрольной врагу оставалась территория на окраине города.

Курахово на карте боевых действий по состоянию на 5 января Фото: Скриншот

5 января военнослужащий "Мучной" передавал, что ВС РФ удалось "дожать" западную часть Курахово и вывесить свой флаг вблизи окраин промышленной зоны. Также враг закончил стабилизационные мероприятия дач к югу от города.

"Теперь противник закрепляется и готовится для контратак в направлении Дачного", — отмечал "Мучной".

Оккупанты повесили в Курахово триколор в Курахово Фото: Muchnoy Jugend / Telegram

Он описывал ситуацию на фронте как максимально плохую.

Напомним, 5 января в ISW сообщили, что в рамках нового наступления в Курской области ВСУ активизировались сразу на трех участках фронта. Аналитики рассказали, что особенно беспокоит Россию.

OSINT-аналитики обратили внимание на то, что россияне опубликовали видео с якобы уничтожением механизированной колонны ВСУ под Курском. Оказалось, что кадры — архивные, и большая часть техники на них принадлежала РФ.