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Военный Фокус Российско-украинская война Новое наступление ВСУ в Курской области

"Колонны бронетехники ВСУ": в РФ показали кадры уничтожения своих танков в Курской области (видео)

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Фото: Скриншот | Российские военкоры подавали старые кадры как уничтожение колонн бронетехники ВСУ

Представленные россиянами кадры "уничтожения колонны бронетехники ВСУ" в Курской области 5 января оказались неправдивыми. Видео снято еще в конце ноября 2024 года, а большая часть сгоревшей техники — российская, выяснили OSINT-аналитики команды In Factum.

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Россияне выложили "эпическое" видео, как они якобы уничтожают механизированную колонну ВСУ во время боев в Курской области. Однако это оказалось нарезкой из архивных кадров, где большая часть уничтоженной или пораженной техники — российская, обратили внимание OSINT-аналитики команды In Factum.

"Даже по погоде видно, что это не одно и то же событие. На первых кадрах мы видим полностью заснеженный ландшафт. Потом уже почти тающий снег, потому что эти кадры были сняты в конце ноября [2024 года]", — указывают специалисты.

Показанное скопление сожженной российской техники 31-й секунде видео — это выезд из Любимовки в сторону Зеленого Шляха. В свою очередь российские военкоры подавали эти кадры как уничтожение нескольких колонн бронированной техники ВСУ возле хутора Бердин Курской области.

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Cожженная российская техника стояла на выезде из Любимовки в сторону Зеленого Шляха

Расчеты FPV, операторы "Ланцетов", артиллерийские и минометные расчеты ГВ "Север" якобы активно наносили успешные удары по целям.

Кроме этого, подрывающийся на мине танк на 26-й секунде — тоже российский, а соответствующие кадры геолоцировали еще 26 ноября сообществом lost_warinua возле населенного пункта Толстый Луг Курской области.

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Российский танк Т-72Б3М подорвался возле Толстого Луга

"Уничтоженный российский танк Т-72Б3М образца 2022 года с мангалом возле н.п. Толстый Луг Курской области", — описали видео исследователи.

Фокус ранее собирал все, что известно о продвижении ВСУ в Курской области, которое началось утром в воскресенье 5 января. Основная атака была в направлении села Большое Солдатское.

Во время нового наступление в Курской области ВСУ воспользовались техническими преимуществами. Передовые средства РЭБ, установленные на военной технике, помогли избежать попадания дронов.