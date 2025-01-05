Наступление ВСУ в Курской области: где происходят бои, и захватили ли российские населенные пункты (карта)

Утром российские медиа сообщили о наступлении ВСУ на хутор Бердин возле Суджи. В сводке Генштаба ВСУ сообщили о 42 боестолкновениях в Курской области. В Минобороны РФ подтвердили атаку и отметили, что бои продолжаются.

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Утром в воскресенье 5 января началось новое наступление ВСУ в Курской области: российский волонтер и экс-советник губернатора области Роман Алехин заявил о движении украинской армии на северо-восток от Суджи. Позже начало наступления подтвердил в соцсетях глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Фокус собрал все, что сейчас известно о продвижении украинской армии на Курщине.

О новом наступлении ВСУ на Курском направлении сообщили росСМИ

По информации российских медиа, Силы обороны Украины ведут наступление на город Суджа и в направлении села Большое Солдатское.

Экс-советник губернатора области Роман Алехин сообщил утром 5 января, что ВСУ вплотную подошли к хутору Бердин Великосолдатского района Курской области и начали стрелковые бои, а позже сообщил также о наступлении на Кореневском направлении.

Также Алехин отметил, что районы атаки ВСУ "плотно накрыли РЭБом", что сделало невозможным для россиян использование дронов и позволило украинским бойцам свободно двигаться по российской территории.

РосСМИ пишут о наступлении ВСУ на хутор Бердин возле Суджи Фото: DeepState

О боях в районе Бердина писал также российский пропагандистский Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Российский паблик "Военный Осведомитель" сообщил, что ВСУ наступают вдоль трассы 38К-004 в направлении Бердина и Большого Солдатского, а также на село Пушкарное на реке Конопелька.

Российские паблики сообщают о наступлении ВСУ на села Пушкарное и Большое Солдатское Фото: Telegram

Наступление украинских бойцов прокомментировал военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Он подтвердил, что ВСУ активно движется в направлении Великого Солдатского, наступая малыми группами под прикрытием танков и ББМ на Новоивановку на западе и на Бердин на востоке. По его предположениям, информационное освещение наступления со стороны украинских властей может свидетельствовать о том, что это будет не основным ударом, другого удара он ожидает из Шосткинского района Сумской области.

В пропагандистском Telegram-канале Mash написали, что по данным их военкоров ВСУ наступают в количестве 2 тысяч человек, в кроме Большого Солдатского движутся также в сторону города Льгова к северу от Суджи.

Захватили ВСУ село Бердин в Курской области

Ряд российских пропагандистских медиа писали, что ВСУ могли захватить населенный пункт Бердин. В частности, об этом в 10 утра писал Telegram-канал DONTSTOPWAR и сообщал, что российские войска отошли к населенному пункту Новосотницкий. Позже Бердин и Новосотницкий авторы канала назвали "серой зоной".

В свою очередь медиа SHOT по состоянию на 11:38 сообщало, что Бердин остается под контролем ВС РФ.

Наступление ВСУ на в Курской области подтвердили в ОП

Голоова Офиса президента Украины Андрей Ермак в 10:55 намекнул на хорошие новости с Курского направления.

"Курщина, хорошие новости, Россия получает то, чего заслуживает", — написал он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также сообщал об атаке Сил обороны в Курской области РФ.

"На Курщине большие переживания у россиян, потому что они были атакованы на нескольких направлениях и это стало неожиданностью для них", — отметил он.

Что говорят о наступлении на Курщине в генштабе ВСУ

Генеральный штаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00 не говорил о наступлении на российские села и не уточнял локации ведения боев. В сообщении указано лишь, что в области произошло 42 боестолкновения, 12 из которых еще продолжаются.

Российские паблики сообщают, что ВСУ наступают также в направлении Льгова к северу от Суджи Фото: Скриншот

Что говорят о наступлении ВСУ в Минобороны РФ

В министерстве обороны России в сводке на 12:00 5 января подтвердили, что ВСУ совершили контратаку на Курском направлении около 9 утра "с целью остановить наступление российских войск". Российское ведомство сообщило, что атаку в направлении хутора Бердин осуществила украинская штурмовая группа в составе двух танков, инженерной машины разграждения и двенадцати боевых бронированных машин с десантом. В Минобороны РФ уверяют, что уничтожили несколько единиц украинской техники, и отмечают, что бои продолжаются.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн продублировал информацию от Минобороны РФ и написал, что считает "неправильным и даже недопустимым, когда гражданские власти комментируют действия Вооруженных Сил и оценивают ситуацию на фронте", а также призвал жителей не возвращаться в "серую зону".

Других комментариев от российских властей на момент публикации материала не было.

Как начиналось наступление ВСУ в Курской области в 2024 году

Прорыв на границе Сумской области Силы обороны осуществили 6 августа. Менее чем за двое суток ВСУ захватили 350 квадратных километров территории РФ.

9 августа народный депутат Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы захватили Суджу. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что Украина контролирует 28 населенных пунктов. В тот же день главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский впервые подтвердил операцию и сообщил, что Украина контролирует 1000 кв. км территории России.

Украинские бойцы в течение операции массово захватывали россиян в плен, 15 августа в СБУ Фокусу рассказали о взятии в плен 102 россиян за раз.

Активное наступление продолжалось до начала сентября. В сводке за 8 сентября "Институт изучения войны" сообщил о российской контратаке в Кореневом, к востоку от Кореневого в районе Ольговки и к юго-востоку от Суджи. В начале октября появились сообщения о том, что КНДР отправит солдат в Украину, а 31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ столкнутся в бою с военными из КНДР на Курщине в ближайшие дни.

По состоянию на вторую половину декабря под контролем украинских подразделений оставалось около 400 квадратных километров в Курской области.