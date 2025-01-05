"Россия получает заслуженное": на Банковой подтвердили начало наступления ВСУ в Курской области

По словам главы ОП Андрея Ермака, из российского региона поступают хорошие новости. Атаки ВСУ проходят по нескольким направлениям, армию РФ застали врасплох, утверждает глава ЦПД Андрей Коваленко.

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Украинские высокопоставленные чиновники подтверждают данные о начале нового наступления ВСУ в Курской области. Хорошие новости поступают из российского региона, написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Курская область, хорошие новости. Россия получает то, чего заслуживает", — отметил чиновник.

Генштаб ВСУ не подтверждал начало наступления ВСУ в Курской области. О работе Сил обороны Украины в Курской области написал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

"В Курской области большие переживания у россиян, потому что они были атакованы по нескольким направлениям и это стало неожиданностью для них", — заметил он.

Конкретные районы боевых действий украинская сторона не сообщает. Ранее о наступлении ВСУ к северо-востоку от Суджи в направлении села Большое Солдатское сообщал экс-советник губернатора Курской области Роман Алехин.

Наступление ВСУ идет к северо-востоку от Суджи в направлении села Большое Солдатское

Российские военные паблики утверждают, что наступление ВСУ в направлении Большого Солдатского Курской области остановлено на подступах к Бердину. В Telеgram-каналах сообщают о якобы потере у ВСУ нескольких бронированных машин в районе этого населенного пункта. События в регионе развиваются достаточно интенсивно.

При этом говорят, что ВСУ взяли под контроль часть близлежащего села Черкасское Поречное, также пишут об атаках ВСУ на Новоивановку. Тактика ВСУ в районе села Большое Солдатское может состоять в скоростном прорыве мобильных групп с бронемашинами и прикрытием дронов.

Российское медиа Mash пишет о продвижении ВСУ небольшими группами в сторону Большого Солдатского района с дальнейшим выходом на трассу Суджа — Курск и к Курчатову.

Общее вероятное число задействованных войск ВСУ— до 2 тысяч человек

По данным росСМИ, общее вероятное число задействованных войск — до 2 тысяч человек, передвигаются в основном на БМП Bradley. Вторая группа выдвинулась в сторону Льгова, активные бои идут в хуторе Бердин.

Объективных подтверждений военной ситуации пока нет. Z-каналы ранее писали о подготовке ВСУ к крупному наступлению в начале января в Курской, Белгородской или Брянской областях. Курский сценарий может повториться в Брянской или Белгородской областях, чтобы принудить ВС РФ растянуть резервы, отмечают российские аналитики.

Напомним, ВСУ 2 января нанесли точный удар по командному пункту россиян в Марьино Курской области для ослабления способности и желания РФ осуществлять теракті против украинцев.

Фокус также писал об отступлении 810-й бригады морской пехоты ВС РФ после противостояния наступлению ВСУ в Курской области. Бригаду вынужденно перевели для восстановления в село Плехово.