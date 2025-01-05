"Росія отримує заслужене": на Банковій підтвердили початок наступу ЗСУ в Курській області
За словами голови ОП Андрія Єрмака, з російського регіону надходять хороші новини. Атаки ЗСУ проходять за кількома напрямками, армію РФ застали зненацька, стверджує голова ЦПД Андрій Коваленко.
Українські високопосадовці підтверджують дані про початок нового наступу ЗСУ в Курській області. Хороші новини надходять із російського регіону, написав у Telegram глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Курська область, хороші новини. Росія отримує те, на що заслуговує", — зазначив чиновник.
Генштаб ЗСУ не підтверджував початок наступу ЗСУ в Курській області. Про роботу Сил оборони України в Курській області написав керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
"У Курській області великі переживання у росіян, тому що їх атакували за кількома напрямками, і це стало несподіванкою для них", — зауважив він.
Конкретні райони бойових дій українська сторона не повідомляє. Раніше про наступ ЗСУ на північний схід від Суджі в напрямку села Велике Солдатське повідомляв ексрадник губернатора Курської області Роман Альохін.
Російські військові пабліки стверджують, що наступ ЗСУ в напрямку Великого Солдатського Курської області зупинено на підступах до Бердина. У Telеgram-каналах повідомляють про нібито втрату у ЗСУ кількох броньованих машин у районі цього населеного пункту. Події в регіоні розвиваються досить інтенсивно.
При цьому кажуть, що ЗСУ взяли під контроль частину довколишнього села Черкаське Порічне, також пишуть про атаки ЗСУ на Новоіванівку. Тактика ЗСУ в районі села Велике Солдатське може полягати у швидкісному прориві мобільних груп із бронемашинами і прикриттям дронів.
Російське медіа Mash пише про просування ЗСУ невеликими групами в бік Великого Солдатського району з подальшим виходом на трасу Суджа — Курськ і до Курчатова.
За даними росЗМІ, загальна ймовірна кількість задіяних військ — до 2 тисяч осіб, пересуваються переважно на БМП Bradley. Друга група висунулася в бік Льгова, активні бої йдуть у хуторі Бердин.
Об'єктивних підтверджень військової ситуації поки немає. Z-канали раніше писали про підготовку ЗСУ до великого наступу на початку січня в Курській, Бєлгородській або Брянській областях. Курський сценарій може повторитися в Брянській або Бєлгородській областях, щоб примусити ЗС РФ розтягнути резерви, зазначають російські аналітики.
Нагадаємо, ЗСУ 2 січня завдали точного удару по командному пункту росіян у Мар'їному Курської області задля послаблення спроможності та бажання РФ здійснювати теракти проти українців.
Фокус також писав про відступ 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ після протистояння наступу ЗСУ в Курській області. Бригаду вимушено перевели для відновлення в село Плехове.