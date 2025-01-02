Ховалися в Будинку культури: ЗСУ вдарили по командному пункту військ РФ у Курській області

Об'єкт російського військового командування знаходився в населеному пункті Мар'їне. Українська сторона також заявляла про точний удар по 810-й бригаді морської піхоти РФ і значні втрати у ворога.

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Збройні сили України 2 січня завдали високоточного удару по командному пункту окупаційної армії Росії в населеному пункті Мар'їне Курської області. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові вжили всіх необхідних заходів, щоб мінімізувати загрози для життя місцевого цивільного населення. Настільки точні вогневі ураження насамперед наносяться для ослаблення здібностей і бажання Росії здійснювати терористичні акти проти українських мирних жителів, підкреслило командування.

ЗСУ постійно продовжуватимуть виявляти і знищувати об'єкти російського військового командування. Чим саме завдали удару по військовому об'єкту, не уточнюється.

Перед повідомленням Генштабу ЗСУ керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив про точний удар і значні втрати у 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ в Іванівському Курської області. Населений пункт Мар'їне входить до складу Іванівської сільради.

Російські чиновники стверджували, що внаслідок прильотів постраждали "виключно мирні цивільні об'єкти". На відеокадрах з місця подій можна побачити різний військовий транспорт.

Нагадаємо, увечері 30 грудня в місті Льгов Курської області стався удар по скупченню російських військових. У місцевих пабліках тоді писали про нібито знищення чотирьох ракет над обласним центром.

Агентство Associated Press раніше писало про неможливість українських командирів евакуювати загиблих через інтенсивні бої в Курській області. Армія РФ направила туди понад 50 тисяч військових, включно з північнокорейським контингентом.