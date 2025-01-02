Удар по 810-й бригаді морпіхів: у селі Іванівське Курської області пролунали вибухи (відео)

Російська влада запевняє, що точний удар припав на будівлю Будинку культури. На відеокадрах з місця подій видно, що біля будівлі стоять різні військові машини.

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У селі Іванівське Курської області вдень 2 січня чули гучні вибухи. Т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн стверджує, що внаслідок українських обстрілів "постраждали виключно мирні цивільні об'єкти".

Один з ударів стався безпосередньо по будівлі Будинку культури, ступінь його руйнування і можливість відновлення встановлять фахівці. Осколками посічено стіни і вибито вікна в школі-інтернаті, відділенні пошти і в торговому центрі. За словами чиновника, стався незначний обрив ділянки газової труби і вибито вікна в житловому будинку.

На відеокадрах з місця подій від російських джерел видно, що біля будівлі стоїть військовий транспорт — легкова і вантажна машини.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив про вдалий удар по російських військах. Значні втрати у 810-ї бригади морської піхоти ЗС РФ, стверджує він.

Нагадаємо, українським Силам спецоперацій у грудні 2024 року вдалося просунутися Курською областю і захопити один із населених пунктів, який утримували російські та північнокорейські солдати.

Фокус раніше писав, що 810-та і 155-та бригади військ РФ разом зі спорідненими підрозділами були сильно виснажені після невдалих штурмів. Першу бригаду перекидали в село Плєхове, що знаходиться в зоні досяжності артилерії ЗСУ.