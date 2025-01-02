Удар по 810-й бригаде морпехов: в селе Ивановское Курской области раздались взрывы (видео)

Российские власти уверяют, что точный удар пришелся по зданию Дома культуры. На видеокадрах с места событий видно, что возле здания стоят различные военные машины.

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В селе Ивановское Курской области днем 2 января слышали громкие взрывы. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн утверждает, что в результате украинских обстрелов "пострадали исключительно мирные гражданские объекты".

Один из ударов произошел непосредственно по зданию Дома культуры, степень его разрушения и возможность восстановления установят специалисты. Осколками посечены стены и выбиты окна в школе-интернате, отделении почты и в торговом центре. По словам чиновника, произошел незначительный обрыв участка газовой трубы и выбиты окна в жилом доме.

На видеокадрах с места событий от российских источников, видно, что возле здания стоит военный транспорт — легковая и грузовая машины.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил об удачном ударе по российским войскам. Значительные потери у 810-й бригады морской пехоты ВС РФ, утверждает он.

Напомним, украинским Силам спецопераций в декабре 2024 года удалось продвинуться в Курской области и захватить один из населенных пунктов, удерживаемый российскими и северокорейскими солдатами.

Фокус ранее писал, что 810-я и 155-я бригады войск РФ вместе с родственными подразделениями были сильно истощены после неудачных штурмов. Первую бригаду перекидывали в село Плехово, находящееся в зоне досягаемости артиллерии ВСУ.